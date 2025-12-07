وكيله: الأهلي قدم عرضا لضم بابلو الصباغ

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

بابلو الصباغ

كشف ممدوح الساعاتي وكيل اللاعبين عن تحركات من الأهلي للتعاقد مع بابلو الصباغ المهاجم الكولومبي الذي يمتلك الجنسية الفلسطينية ويلعب في الدوري الكوري.

وقال الساعاتي عبر قناة أون سبورت: "الأهلي قدم عرضا رسميا لضم بابلو الصباغ، وناديه الكوري حدد سعر بيعه 2 مليون دولار".

وأضاف "توصلنا لاتفاق مع النادي الكوري على أن يكون سعر بابلو الصباغ 1.5 مليون دولار يتم دفعها على مرتين".

أخبار متعلقة:
حمدان: مفاوضات الأهلي؟ سأنظر في مستقبلي بعد كأس العرب كأس العرب - مدافع الجزائر: لم تصلني عروض من الأهلي

وأكمل "الأهلي لا يزال يراقب أكثر من مهاجم وسوف يختار من بينهم".

وأتم تصريحاته "بابلو الصباغ طلب الحصول على راتب سنوي مليون دولار، واللاعب كان حرا لكنه وقع عقدا جديدا مع ناديه من أجل الاستفادة ماليا بعد بيعه بنصف المبلغ".

ويبلغ الصباغ من العمر 28 عاما ويلعب لنادي سوون الكوري.

الأهلي بابلو الصباغ الدوري المصري
نرشح لكم
إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل لـ الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور حمدان: مفاوضات الأهلي؟ سأنظر في مستقبلي بعد كأس العرب محمد سلامة يعلن قائمته لخوض انتخابات نادي الاتحاد السكندري إبراهيم حسن: تأجيل مباراة نيجيريا الودية إلى يوم 16 ديسمبر انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا خبر في الجول – مصطفى محمد يلحق بمنتخب مصر في مواجهة نيجيريا الودية بيراميدز يشكو 3 حكام ويطالب بالتحقيق معهم
أخر الأخبار
كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي 4 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - يوسف أيمن: قدمنا مباراة سيئة.. وهذا مكسبنا الوحيد 4 ساعة | كأس العرب
أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو 4 ساعة | الدوري الإسباني
العقدة مستمرة لسادس مباراة.. نابولي يستعيد الصدارة بهزيمة يوفنتوس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا 4 ساعة | الكرة المصرية
عودة سيئة لـ برنابيو.. طردان وهدفان وخسارة لريال مدريد من سيلتا فيجو 4 ساعة | الدوري الإسباني
وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل لـ الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور 4 ساعة | الدوري المصري
وكيله: الأهلي قدم عرضا لضم بابلو الصباغ 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518712/وكيله-الأهلي-قدم-عرضا-لضم-بابلو-الصباغ