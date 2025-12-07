وكيله: الأهلي قدم عرضا لضم بابلو الصباغ

كشف ممدوح الساعاتي وكيل اللاعبين عن تحركات من الأهلي للتعاقد مع بابلو الصباغ المهاجم الكولومبي الذي يمتلك الجنسية الفلسطينية ويلعب في الدوري الكوري.

وقال الساعاتي عبر قناة أون سبورت: "الأهلي قدم عرضا رسميا لضم بابلو الصباغ، وناديه الكوري حدد سعر بيعه 2 مليون دولار".

وأضاف "توصلنا لاتفاق مع النادي الكوري على أن يكون سعر بابلو الصباغ 1.5 مليون دولار يتم دفعها على مرتين".

وأكمل "الأهلي لا يزال يراقب أكثر من مهاجم وسوف يختار من بينهم".

وأتم تصريحاته "بابلو الصباغ طلب الحصول على راتب سنوي مليون دولار، واللاعب كان حرا لكنه وقع عقدا جديدا مع ناديه من أجل الاستفادة ماليا بعد بيعه بنصف المبلغ".

ويبلغ الصباغ من العمر 28 عاما ويلعب لنادي سوون الكوري.