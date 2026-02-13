مؤتمر محمود حمادة: غياب التوفيق يؤثر على نتائجنا

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 19:01

كتب : FilGoal

محمود حمادة - المصري

يرى محمود حمادة لاعب المصري أن غياب التوفيق أثر على نتائج الفريق في الفترة الماضية وذلك قبل مباراة زيسكو يونايتد.

ويستعد المصري لمواجهة منافسه زيسكو يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية السبت المقبل.

وقال محمود حمادة خلال المؤتمر الصحفي: "ننتظر دعم جماهيرنا العظيمة ضد زيسكو".

أخبار متعلقة:
الكوكي: هل من الطبيعي ما حدث مع المصري بعد رحلة 16 ساعة؟ مؤتمر الكوكي: علينا أن نكون أكثر شراسة ضد زيسكو.. وكنا نأمل تأجيل لقاء وادي دجلة الكوكي: ما زالت لدينا الحظوظ الكاملة للتأهل.. والكونفدرالية أولويتنا حاليا الكوكي: الخسارة لم تكن عادلة.. ويجب أن نحصل على نقاط في جنوب إفريقيا

وأضاف "درسنا مفاتيح لعب زيسكو جيدا، ومستعدون فنيا وذهنيا للمباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "الجميع يبذل جهدا كبيرا داخل الفريق وغياب التوفيق يؤثر كثيرا على نتائجنا خلال الفترة الأخيرة".

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز للتأهل دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك ضد كايزر تشيفز.

المصري الكونفدرالية زيسكو يونايتد محمود حمادة
نرشح لكم
مران الأهلي - محاضرة توروب وجوانب فنية تحضيرا لمواجهة الجيش الملكي مؤتمر يورتشيتش:مباراة باور ديناموز فرصة للتجربة.. والشيبي يحتاج مزيد من الوقت مؤتمر الكوكي: علينا أن نكون أكثر شراسة ضد زيسكو.. وكنا نأمل تأجيل لقاء وادي دجلة مؤتمر عمر جابر: ننتظر جماهير الزمالك للاحتفال سويا بالتأهل لربع النهائي مؤتمر معتمد جمال: لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية.. ولا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز موتسيبي: لا تأجيل لكأس الأمم 2027.. وندرس زيادة العدد إلى 28 منتخبا تقرير: كينيا ترحب بتأجيل كأس الأمم الإفريقية 2027 لمدة عام خبر في الجول - آدم كايد يغيب عن مواجهة كايزر تشيفز للإصابة
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - فاخوري وناصر ماهر وماييلي في الهجوم أمام باور ديناموز 4 دقيقة | الكرة المصرية
"الأداء لا يليق بفريق يريد اللقب".. تقرير يكشف كواليس توبيخ فليك للاعبيه 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - محاضرة توروب وجوانب فنية تحضيرا لمواجهة الجيش الملكي 24 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أحمد الشناوي: نحتاج لجاهزية كل اللاعبين في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم 34 دقيقة | الكرة المصرية
"مسئولو الرابطة يكيلون بمكيالين".. المصري يحتج على عقوبته بداعي السباب الجماعي ساعة | الدوري المصري
إيقاف ثنائي الأهلي وتغريم المصري.. عقوبات مؤجلات الجولتين 12 و 14 بالدوري ساعة | الكرة المصرية
بريمير: الدوري انتهى بالنسبة لـ يوفنتوس.. وسنحاول الفوز على إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الأزمة.. رونالدو على رأس قائمة النصر أمام الفتح ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523281/مؤتمر-محمود-حمادة-غياب-التوفيق-يؤثر-على-نتائجنا