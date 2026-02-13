مؤتمر محمود حمادة: غياب التوفيق يؤثر على نتائجنا

يرى محمود حمادة لاعب المصري أن غياب التوفيق أثر على نتائج الفريق في الفترة الماضية وذلك قبل مباراة زيسكو يونايتد.

ويستعد المصري لمواجهة منافسه زيسكو يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية السبت المقبل.

وقال محمود حمادة خلال المؤتمر الصحفي: "ننتظر دعم جماهيرنا العظيمة ضد زيسكو".

وأضاف "درسنا مفاتيح لعب زيسكو جيدا، ومستعدون فنيا وذهنيا للمباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "الجميع يبذل جهدا كبيرا داخل الفريق وغياب التوفيق يؤثر كثيرا على نتائجنا خلال الفترة الأخيرة".

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز للتأهل دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك ضد كايزر تشيفز.