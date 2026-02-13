مؤتمر الكوكي: علينا أن نكون أكثر شراسة ضد زيسكو.. وكنا نأمل تأجيل لقاء وادي دجلة

أوضح نبيل الكوكي المدير الفني للمصري أن على فريقه الاتسام بالشراسة أمام المرمى ضد زيسكو يونايتد.

ويستعد المصري لمواجهة منافسه زيسكو يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية السبت المقبل.

وقال المدرب التونسي خلال المؤتمر الصحفي: "مستعدون تماما للمباراة رغم ضغط المباريات الشديد وضيق الوقت".

وأضاف "كنا نأمل في تأجيل مباراة وادي دجلة بالدوري ورغم ذلك فالكل مستعد لخوض المباراة".

وأكمل "هدفنا الأساسي هو تحقيق الفوز على زيسكو دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى فهذه المجموعة هي الأقوى في البطولة".

وواصل "تعرضنا للعديد من الإصابات رغم اجتهادنا في تدوير اللاعبين".

وشدد "خوض زيسكو للمباراة دون ضغوط سيضفي عليها صعوبات كبيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "الفوز يتطلب أن نكون أكثر شراسة وتركيزا أمام المرمى".

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز للتأهل دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك ضد كايزر تشيفز.