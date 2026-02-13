مؤتمر الكوكي: علينا أن نكون أكثر شراسة ضد زيسكو.. وكنا نأمل تأجيل لقاء وادي دجلة

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 18:44

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي - المصري

أوضح نبيل الكوكي المدير الفني للمصري أن على فريقه الاتسام بالشراسة أمام المرمى ضد زيسكو يونايتد.

ويستعد المصري لمواجهة منافسه زيسكو يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية السبت المقبل.

وقال المدرب التونسي خلال المؤتمر الصحفي: "مستعدون تماما للمباراة رغم ضغط المباريات الشديد وضيق الوقت".

أخبار متعلقة:
الكوكي: هل من الطبيعي ما حدث مع المصري بعد رحلة 16 ساعة؟ حوار في الجول - مكتشف مودريتش: انتقال حمز عبد الكريم إلى برشلونة دفعة كبيرة للكرة المصرية الدوري المصري - انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز تلاحق سيراميكا.. تعرف على المباريات المتبقية الثاني على التوالي.. المصري ودجلة يتعادلان في لقاء ركلات الجزاء

وأضاف "كنا نأمل في تأجيل مباراة وادي دجلة بالدوري ورغم ذلك فالكل مستعد لخوض المباراة".

وأكمل "هدفنا الأساسي هو تحقيق الفوز على زيسكو دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى فهذه المجموعة هي الأقوى في البطولة".

وواصل "تعرضنا للعديد من الإصابات رغم اجتهادنا في تدوير اللاعبين".

وشدد "خوض زيسكو للمباراة دون ضغوط سيضفي عليها صعوبات كبيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "الفوز يتطلب أن نكون أكثر شراسة وتركيزا أمام المرمى".

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز للتأهل دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك ضد كايزر تشيفز.

نبيل الكوكي زيسكو الكونفدرالية المصري
نرشح لكم
مؤتمر محمود حمادة: غياب التوفيق يؤثر على نتائجنا مؤتمر عمر جابر: ننتظر جماهير الزمالك للاحتفال سويا بالتأهل لربع النهائي مؤتمر معتمد جمال: لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية.. ولا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز موتسيبي: لا تأجيل لكأس الأمم 2027.. وندرس زيادة العدد إلى 28 منتخبا تقرير: كينيا ترحب بتأجيل كأس الأمم الإفريقية 2027 لمدة عام خبر في الجول - آدم كايد يغيب عن مواجهة كايزر تشيفز للإصابة موقف بطولتي دوري وكأس الأمم.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي بـ كاف الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك أمام كايزر تشيفز
أخر الأخبار
مؤتمر محمود حمادة: غياب التوفيق يؤثر على نتائجنا 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الكوكي: علينا أن نكون أكثر شراسة ضد زيسكو.. وكنا نأمل تأجيل لقاء وادي دجلة 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
إمام عاشور يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية تحضيرا للجيش الملكي 41 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر عمر جابر: ننتظر جماهير الزمالك للاحتفال سويا بالتأهل لربع النهائي 58 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر معتمد جمال: لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية.. ولا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لم يتنازل عن مستحقاته لتجديد عقده.. ويرفض التحقيق ساعة | الدوري المصري
رومانو: إيجور تيودور مرشح لتدريب توتنام خلفا لتوماس فرانك 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ذا صن: رودري يواجه خطر الإيقاف بعد تصريحات ضد حكم مواجهة توتنام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523280/مؤتمر-الكوكي-علينا-أن-نكون-أكثر-شراسة-ضد-زيسكو-وكنا-نأمل-تأجيل-لقاء-وادي-دجلة