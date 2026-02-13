إمام عاشور يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية تحضيرا للجيش الملكي

شارك إمام عاشور في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه.

واستأنف الأهلي اليوم الجمعة تحضيراته على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وعاد إمام عاشور بعد تطبيق العقوبة التي أصدرها الأهلي على اللاعب عقب تخلفه عن السفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة يانج أفريكانز. (طالع التفاصيل)

وغاب إمام عاشور عن مباراتي الأهلي أمام يانج أفريكانز وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

كما غاب عاشور عن مباراتي الأهلي أمام البنك الأهلي والإسماعيلي بمسابقة الدوري.

وخاض الفريق مرانه اليوم بعد الراحة التي حصل عليها أمس عقب مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في السادسة مساء بعد غد الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي حصوله على موافقة سلطات الأمن على حضور السعة الكاملة للجمهور في مباراة الجيش الملكي المغربي.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.

ووجه الأهلي الشكر إلى وزير الداخلية وسلطات الأمن على موافقتهم على حضور السعة الكاملة في المباراة المقبلة.