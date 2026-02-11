مصدر من الأهلي لـ في الجول: نهاية عقوبة إمام عاشور.. ومشاركته في يد توروب

انتهت عقوبة الأهلي الموقعة على إمام عاشور لاعب الفريق عقب نهاية مباراة الإسماعيلي.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل بالمباراة المقامة على استاد برج العرب.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "عقوبة إمام عاشور الفنية انتهت وسيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

وتابع "مشاركة اللاعب ضد الجيش الملكي من عدمها تعود لقرار يس توروب الفني".

وقرر الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه بسبب التخلف عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

ويصبح ذلك الانتصار السادس على التوالي لفريق الأهلي على الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

ويعود آخر انتصار للإسماعيلي على الأهلي في نوفمبر 2010.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بعد خوض 15 مباراة، بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 10 نقاط من 16 مباراة.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الجونة يوم 19 فبراير، بينما الإسماعيلي يستضيف فريق وادي دجلة يوم 20 من نفس الجولة.

وكانت آخر مباراة لم تنته بفوز الأهلي كانت قد انتهت بالتعادل السلبي في أغسطس 2022.

بينما آخر انتصار للإسماعيلي على الأهلي كان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نوفمبر 2010.