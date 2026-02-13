ذا صن: رودري يواجه خطر الإيقاف بعد تصريحات ضد حكم مواجهة توتنام

يواجه الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، خطر الإيقاف بعد تصريحات ضد حكم مباراة الفريق أمام توتنام.

وتعادل مانشستر سيتي أمام توتنام بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، في الأول من فبراير الجاري.

وصرح المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لصحيفة ذا صن: "تم توجيه تهمة سوء السلوك إلى رودري لاعب مانشستر سيتي فيما يتعلق بالتعليقات التي أدلى بها بعد مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنام هوتسبير".

وأضاف "يزعم أن لاعب خط الوسط تصرف بطريقة غير لائقة خلال مقابلة إعلامية بعد المباراة من خلال الإدلاء بتعليقات تشير إلى التحيز والتشكيك في نزاهة مسؤول المباراة، بما يخالف قاعدة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 3.1."

وأتم "أمام رودري مهلة حتى يوم الأربعاء 18 فبراير لتقديم رده."

وقال رودري عقب المباراة إن الحكم كلف فريقه نقطتين ثمينتين بقراره عدم احتساب خطأ دومينيك سولانكي ضد مارك جيهي في الهدف الأول.

وأكمل لاعب وسط مانشستر سيتي "إنها مخالفة واضحة، وتقنية حكم الفيديو المساعد موجودة لسبب وجيه، وهذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفرق."

وبحسب ذا صن، بدأت لجنة الانضباط في الاتحاد الإنجليزي في فتح تحقيق رسمي.

ورغم تقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول من المباراة بهدفين نظيفين، إلا أن توتنام نجح في العودة.

وفي الشوط الثاني عاد توتنام وسجل الهدف الأول عن طريق مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه بعد اصطدام مع سولانكي.

وأضاف سولانكي هدف تعادل توتنام في الدقيقة 71 بتسديدة بطريقة "لدغة العقرب" بكعب القدم ذهبت من أعلى دوناروما.