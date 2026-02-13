جوارديولا يرد على تصريحات راتكليف: الجنسية واللون لا يصنعان الفارق

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 15:33

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

رد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على تصريحات جيم راتكليف رئيس مانشستر يونايتد حول المهاجرين.

وأوضح جوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة سالفورد سيتي: "يجب أن نستوعب بأن الجنسية واللون ومكان الميلاد أمور لا تصنع فارق في حياتك، ولكن حتى نصل لهذه اللحظة سنحتاج وقتا طويلا جدا كمثال كوني كتالوني لا يجعلني أفضل منك في شيء".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت.

وأكمل "غالبية من يتركون بلادهم يتركوها بـسبب مشاكل هذه البلاد بحثا عن حياة أفضل وليس لأنهم يكرهون بلادهم".

وواصل "أقدر جيم راتكليف كثيرا ولا أريد التعليق على كلامه ولكن الأمر المحبط في كل دول العالم بأنهم يعاملون المهاجرين على أنهم مشكلة في بلادهم".

وعن جاهزية لاعبيه للمشاركة في المباريات، قال "نحن مرهقون للغاية جسديا ونفسيا لعبنا عدد ضخم من المباريات وبعد مباراة الغد سيكون هناك راحة للفريق عدة أيام".

وأضاف "هالاند لا يعاني من مشكلة كبيرة، سنجري اختبارا على حالته اليوم، وجون ستونز عاد وقد يشارك غدا، سنرى كم دقيقة سيلعب".

كما كشف عن مستقبل بيرناردو سيلفا قائد الفريق "لا أملك أي فكرة، أخبرته بأن يتحدث معي عن قراره عندما يتخذه".

جوارديولا مانشستر سيتي
