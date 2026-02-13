موتسيبي: لا تأجيل لكأس الأمم 2027.. وندرس زيادة العدد إلى 28 منتخبا

نفى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الأنباء التي تم تداولها عن تأجيل كأس الأمم 2027.

وكشفت صحيفة جارديان عن اتجاه كاف إلى إلغاء نسخة من النسختين المقررتين لكأس الأمم الإفريقية 2027، و2028.

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الإفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، فيما لم يتم الكشف بعد عن الدولة المستضيفة لأمم إفريقيا 2028.

وأوضح موتسيبي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي على هامش اجتماع المكتب التنفيذي: "ادعاءات تأجيل أمم إفريقيا 2027 لا أساس لها من الصحة على الإطلاق."

انطلق صباح اليوم الجمعة، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في العاصمة التنزانية دار السلام.

وتابع موتسيبي "وسائل الإعلام تسيء أحيانا تفسير التصريحات أو تنقل عكس الموقف تماما، هذا محض افتراء."

وأكد "لدي ثقة كبيرة في نجاح البطولة، والدول الثلاث تحرز تقدما ملحوظا في استعداداتها.. شغف كرة القدم في شرق إفريقيا ستكون المحرك الرئيسي لنجاح البطولة."

وكشف عن مقترح جديد لزيادة عدد المنتخبات في أمم إفريقيا: "هناك خطة لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية إلى 28 منتخبا."

وأضاف "كاف يعمل بتعاون وثيق مع الحكومات المعنية لضمان استيفاء الملاعب ووسائل النقل ومرافق التدريب للمعايير الدولية قبل انطلاق البطولة بوقت كاف."

وأتم رئيس كاف "يجب أن نستغل البطولة كحافز للتنمية في جميع أنحاء قارة إفريقيا، إذا اقتصرت استضافة مسابقات الاتحاد الإفريقي على الدول التي تمتلك بنى تحتية ، فإن نمو اللعبة سيتعثر في مناطق أخرى."

ورحب نيكولاس موسوني رئيس اللجنة المنظمة الكينية لكأس الأمم 2027، في وقت سابق، بقرار تأجيل تأجيل البطولة لمدة عام، معتبرا ذلك في صالح بلاده.

كما تحدث موتسيبي عن أحداث نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال: "أحداث مخجلة، وسيتم اتخاذ خطوات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد."

وكشف عن إقامة كأس الأمم الإفريقية للسيدات كما كان مخططا لها في المغرب دون أي تغييرات.

وقدم رئيس الاتحاد الإفريقي الشكر للشعب المغربي على كرة الضيافة "لقد استضافوا أفضل بطولة لكأس الأمم الأفريقية في التاريخ."

وأتم "سنقوم بتعديل النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقانون الانضباط لضمان أن تتمتع هيئاتنا القضائية بسلطة فرض عقوبات تعكس خطورة هذا السلوك.. هدفنا هو حماية نزاهة وسمعة ومكانة كرة القدم الأفريقية على الصعيد العالمي."