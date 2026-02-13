أول إنجليزي منذ عام ونصف.. كاريك أفضل مدرب في شهر يناير

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 14:39

كتب : FilGoal

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد

فاز مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل مدرب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي.

ونجح كاريك في قيادة مانشستر يونايتد لفوزين أمام مانشستر سيتي وأرسنال خلال يناير، بعد توليه المسؤولية منتصف الشهر.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على مانشستلار سيتي بنتيجة 2-0 على ملعب أولد ترافورد، قبل أن يلحق بأرسنال متصدر الترتيب أول هزيمة على أرضه هذا الموسم بنتيجة 3-2.

وحصد مانشستر يونايتد عدد نقاط أمام سيتي وأرسنال، يعادل ضعف ما حصده في المباريات الثلاث السابقة لهما، أمام ليدز وولفرهامبتون، وبيرنلي حيث تعادل في المباريات الثلاث.

ويعد كاريك ثاني مدرب يفوز بالجائزة مع مانشستر يونايتد، رغم توليه المسؤولية كمدرب مؤقت.

وسبقه أولي جونار سولشاير الذي فاز بالجائزة في يناير 2019 كمدرب مؤقت.

وسبق أن فاز بالجائزة 5 مدربين آخرين في الدوري الإنجليزي، رغم تعيينهم كمدربين مؤقتين وهم، دارين مور (ويست بروميتش - أبريل 2018)، ومايك جاكسون (بيرنلي - أبريل 2022)، ومايك فيلان (هال سيتي - أغسطس 2016)، ورافا بينيتيز (تشيلسي - أبريل 2013)، وفيل تومسون (ليفربول - نوفمبر 2001 ومارس 2002)، ليصبح كاريك هو المدرب السابع في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يحصد الجائزة كمدرب مؤقت.

وبات كاريك أول مدرب إنجليزي يفوز بالجائزة منذ عام ونصف.

وكان شون دايتش آخر مدرب إنجليزي توج بالجائزة في إبريل 2024، عندما كان مدربا لإيفرتون.

وتفوق كاريك على قائمة ضمت 4 مدربين، شون دايتش (نوتينجهام فورست)، وأندوني إيراولا (بورنموث)، ووليام روزينيور (تشيلسي).

وسبق أن فاز بالجائزة روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد السابق، في أكتوبر 2025.

صورة لمايكل كاريك لجائزة باركليز لأفضل مدير فني لشهر يناير

