إيجور تياجو: لاعب الشهر؟ سألت في برينتفورد وأخبروني أنني أول لاعب يفوز بالجائزة

عبر البرازيلي إيجور تياجو مهاجم برينتفورد الإنجليزي، عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير.

وفاز إيجور تياجو بالجائزة متفوقا على فلوريان فيرتز (ليفربول)، وياسين عياري (برايتون)، وباتريك دورجو (مانشستر يونايتد)، وإنزو فرنانديز (تشيلسي)، وجونيور كروبي (بورنموث)، وكريسينسيو سومرفيل (وست هام)، وهاري ويلسون (فولهام).

وقال تياجو في تصريحات عبر موقع برينتفورد "لقد سألت في النادي عن عدد لاعبي برينتفورد الذين فازوا بهذه الجائزة، وأخبروني أنه لم يحصل أحد على هذا الكأس قبلي."

وأكمل مهاجم برينتفورد "أنا سعيد حقًا بفوزي بها مرتين الآن، وأتطلع إلى الفوز بالمزيد."

وأتم "أود أيضاً أن أشكر جميع الموظفين وجميع اللاعبين على دعمهم ومساعدتهم لي في الملعب."

وبات تياجو أول لاعب برازيلي في التاريخ يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين.

وخلال يناير نجح تياجو في تسجيل 5 أهداف مع فريقه، ليقود برينتفورد للتواجد في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

وانضم إيجور تياجو صاحب الـ24 عاما، إلى برينتفورد قادما من كلوب بروج البلجيكي في صيف 2024.

وسجل تياجو هذا الموسم 17 هدفا في الدوري الإنجليزي، ليطارد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ22 هدفا، على صدارة الهدافين.

وسجل مهاجم برينتفورد 3 أهداف في شباك إيفرتون، وهدفين في شباك سندرلاند خلال يناير.