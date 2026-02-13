البرازيلي الأول في التاريخ.. إيجور تياجو لاعب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 13:25

كتب : FilGoal

إيجور تياجو - برينتفورد

فاز البرازيلي إيجور تياجو مهاجم برينتفورد، بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي.

ونجح تياجو في الفوز بالجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، والثانية في مسيرته.

وفاز مهاجم برينتفورد بجائزة لاعب شهر نوفمبر من قبل.

أخبار متعلقة:
برينتفورد يعلن تجديد عقد إيجور تياجو أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ صاحب هدف برينتفورد: أرسنال مميز في الكرات الثانية.. ونحن أيضا نفتخر بذلك

وبات تياجو أول لاعب برازيلي في التاريخ يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين.

وفاز بالجائزة من قبل 5 لاعبين برازيلي، وهم رودريجو مونيز، ولوكاس مورا، وديفيد لويز، وإيدو، وجونينيو باوليستا.

وخلال يناير نجح تياجو في تسجيل 5 أهداف مع فريقه، ليقود برينتفورد للتواجد في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

وانضم إيجور تياجو صاحب الـ24 عاما، إلى برينتفورد قادما من كلوب بروج البلجيكي في صيف 2024.

وسجل تياجو هذا الموسم 17 هدفا في الدوري الإنجليزي، ليطارد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ22 هدفا، على صدارة الهدافين.

وسجل مهاجم برينتفورد 3 أهداف في شباك إيفرتون، وهدفين في شباك سندرلاند خلال يناير.

الدوري الإنجليزي برينتفورد إيجور تياجو
نرشح لكم
أول إنجليزي منذ عام ونصف.. كاريك أفضل مدرب في شهر يناير إيجور تياجو: لاعب الشهر؟ سألت في برينتفورد وأخبروني أنني أول لاعب يفوز بالجائزة برينتفورد يعلن تجديد عقد إيجور تياجو ليس من بينهم التتويج بالدوري.. مؤتمر سلوت: لدينا 3 أولويات هذا الموسم مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير.. الظهور الثاني لبنزيمة.. وكأس الاتحاد الإنجليزي أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ رايا: تقلص الفارق لـ4 نقاط؟ مازلنا في وضع ممتاز صاحب هدف برينتفورد: أرسنال مميز في الكرات الثانية.. ونحن أيضا نفتخر بذلك
أخر الأخبار
أربيلوا يسخر من برشلونة.. ويعلن جاهزية مبابي لمواجهة ريال سوسيداد 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
موتسيبي: لا تأجيل لكأس الأمم 2027.. والدول الثلاث تحرز تقدما ملحوظا 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
بايرن ميونيخ يعلن تجديد عقد أوباميكانو 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
أول إنجليزي منذ عام ونصف.. كاريك أفضل مدرب في شهر يناير 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رافينيا كلمة السر.. أرقام صادمة لبرشلونة في المباريات الكبرى ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: كينيا ترحب بتأجيل كأس الأمم الإفريقية 2027 لمدة عام ساعة | أمم إفريقيا
إيجور تياجو: لاعب الشهر؟ سألت في برينتفورد وأخبروني أنني أول لاعب يفوز بالجائزة ساعة | الدوري الإنجليزي
"تقنية التسلل لم تعمل".. لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني توضح سبب إلغاء هدف برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523264/البرازيلي-الأول-في-التاريخ-إيجور-تياجو-لاعب-شهر-يناير-في-الدوري-الإنجليزي