البرازيلي الأول في التاريخ.. إيجور تياجو لاعب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

فاز البرازيلي إيجور تياجو مهاجم برينتفورد، بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي.

ونجح تياجو في الفوز بالجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، والثانية في مسيرته.

وفاز مهاجم برينتفورد بجائزة لاعب شهر نوفمبر من قبل.

وبات تياجو أول لاعب برازيلي في التاريخ يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين.

وفاز بالجائزة من قبل 5 لاعبين برازيلي، وهم رودريجو مونيز، ولوكاس مورا، وديفيد لويز، وإيدو، وجونينيو باوليستا.

وخلال يناير نجح تياجو في تسجيل 5 أهداف مع فريقه، ليقود برينتفورد للتواجد في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

وانضم إيجور تياجو صاحب الـ24 عاما، إلى برينتفورد قادما من كلوب بروج البلجيكي في صيف 2024.

وسجل تياجو هذا الموسم 17 هدفا في الدوري الإنجليزي، ليطارد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ22 هدفا، على صدارة الهدافين.

وسجل مهاجم برينتفورد 3 أهداف في شباك إيفرتون، وهدفين في شباك سندرلاند خلال يناير.