موقف بطولتي دوري وكأس الأمم.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي بـ كاف

انطلق صباح اليوم الجمعة، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في العاصمة التنزانية دار السلام.

وعلم FilGoal.com أن المكتب التنفيذي سيناقش اليوم موقف البطولات الإفريقية ومواعيدها.

كما سيناقش التقرير المقدم حول الأحداث التي وقعت في نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال، وكذلك قرارات لجنة الانضباط.

وكان المنتخب السنغالي قرر الانسحاب بعد احتساب حكم المباراة ضربة جزاء لمنتخب المغرب في الوقت المحتسب بدل من الضائع، قبل أن يعود أسود التيرانجا للملعب مجددا وينجحوا في التتويج باللقب.

وتأتي موقف بطولة الأمم الإفريقية للسيدات المقرر أن تستضيفها المغرب خلال الفترة من 17 مارس حتى 3 إبريل ضمن أجندة عمل اليوم.

كما سيستمع المكتب التنفيذي لعروض تقديمية عن كأس الأمم الإفريقية 2028، و2032.

وكذلك عن دوري الأمم الإفريقية لأعوام 2029، و2030، و2031، و2033، و2034.

كما سيعتمد المكتب التنفيذي مواعيد المباريات النهائية لدوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية، وكأس السوبر الإفريقي، وكذلك كأس الأمم للكرة الشاطئية، والمواعيد المقترحة لدوري أبطال إفريقيا للسيدا.

وأتت المواعيد التي سيعتمدها كاف، على النحو التالي:

كأس الأمم الأفريقية تحت 17: من 25 أبريل إلى 15 مايو 2026

نهائي الكونفدرالية: الذهاب 9 مايو 2026 - الإياب 16 مايو 2026

نهائي دوري أبطال إفريقيا: الذهاب 15 مايو - الإياب 24 مايو

كأس السوبر الإفريقي سيتم تحديده لاحقا

كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية: خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر 2026

دوري أبطال إفريقيا للسيدات: الموعد المقترح من 6 إلى 20 نوفمبر 2026.