برينتفورد يعلن تجديد عقد إيجور تياجو
الجمعة، 13 فبراير 2026 - 12:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي برينتفورد تجديد عقد إيجور تياجو حتى عام 2031.
إيجور تياجو
النادي : برينتفورد
وانضم إيجور لبرينتفورد يونيو 2024 قادما من كلوب بروج البلجيكي.
وسجل اللاعب البرازيلي الموسم الحالي مع برينتفورد 18 هدفا وصنع هدفا واحدا خلال 27 مباراة بمختلف المسابقات.
وسقط أرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه برينتفورد بنتيجة 1-1 في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.
تقدم نوني مادويكي لأرسنال في الدقيقة 61، قبل أن يدرك كيني لويس بوتر التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 71.
بتلك النتيجة تقلص الفارق بين أرسنال المتصدر وملاحقه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط.
ورفع ارسنال رصيده إلى 57 نقطة، ويلاحقه مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة.
أما برينتفورد فرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، في محاولة اللحاق بمركز مؤهل للبطولات الأوروبية.
