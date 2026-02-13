الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك أمام كايزر تشيفز

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 11:44

كتب : FilGoal

قميص الزمالك

عقد صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في إطار مباريات بطولة الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك منافسه كايزر تشيفز السادسة مساء السبت، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السادسة والأخيرة لحساب المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الزمالك الزي الأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما سيرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي.

ويرتدي نادي كايزر تشيفز القميص الأصفر والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون السماوي.

ويتصدر كايزر تشيفز المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحل الزمالك ثانيا برصيد 8 نقاط، ثم المصري بـ 7 نقاط، وأخيرا زيسكو يونايتد الزامبي بـ 3 نقاط.

ويلتقي في الوقت نفسه المصري أمام زيسكو في الجولة الأخيرة لحساب نفس المجموعة.

ويحتاج الزمالك الفوز من أجل التأهل رسميا كمتصدر للمجموعة.

أما في حالة تعثر الزمالك بالتعادل أم الخسارة، فسيحتاج وقتها الفريق الأبيض لتعثر المصري بالنتيجة ذاتها من أجل الحفاظ على آماله في العبور للدور المقبل.

