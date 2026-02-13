أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، أن ملعب برينتفورد صعب للغاية.

وتعادل أرسنال أمام برينتفورد بهدف لكل فريق في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت على ملعب برينتفورد كوميونيتي.

وقال أرتيتا في تصريحات عبر بي بي سي عقب المباراة: "كان ملعبًا صعبًا للغاية، وكنا نعلم ذلك. من الصعب جدًا السيطرة على المباراة لفترات طويلة."

وأكمل "أي شيء يمكن أن يحدث، وقد يحدث شيء سيء للغاية. عليك أن تتعامل مع ذلك."

وتابع "هذا جزء من اللعبة، أحيانًا لا تبدأ بشكل جيد، وأحيانًا يكون ذلك بفضل الخصم أيضًا."

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تقدم نوني مادويكي بهدف في الدقيقة 61، قبل أن يدرك كين لويس-بوتر التعادل في الدقيقة 71.

وأتم أرتيتا "علينا أن نؤدي واجبنا، وعلينا أن نأتي إلى كل هذه الملاعب بنفس مستوى باقي الفرق، نحن نعلم مدى صعوبة الأمر، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا في كل مباراة، ونحتاج أيضاً إلى بعض الحظ لنحصد النقاط الثلاث."

وحافظ أرسنال على صدارة الدوري برصيد 57 نقطة، ولكن تقلص الفارق أمام ملاحقه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط.