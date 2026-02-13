رايا: تقلص الفارق لـ4 نقاط؟ مازلنا في وضع ممتاز

قلل ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال، من خطورة تقلص الفارق مع مانشستر سيتي إلى 4 نقاط.

وتعادل أرسنال أمام مضيفه برينتفورد بهدف لكل فريق، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، بعد يوم واحد من فوز مانشستر سيتي أمام فولام بثلاثية نظيفة.

ورفع أرسنال رصيده بعد التعادل إلى 57 نقطة بفارق 4 نقاط امام ملاحقه مانشستر سيتي صاحب الـ 53 نقطة.

وقال رايا: "ما زلنا في وضع ممتاز، علينا التركيز على أنفسنا. لدينا كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد، لكننا سنخوض مباراة أخرى يوم الأربعاء."

ويلتقي أرسنال أمام ويجان أتلتيك يوم الأحد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل مواجهة ولفرهامبتون يوم الأربعاء في الدوري.

وأكمل حارس أرسنال "أشعر بخيبة أمل لحصولنا على نقطة واحدة فقط، إنه ملعب صعب، لكن علينا فقط أن نبقى متماسكين، وما زلنا في وضع ممتاز."

وأضاف "سيطرنا على معظم مجريات الشوط الأول حتى استعادوا زمام المبادرة، تعاملنا مع ذلك بشكل جيد للغاية وسجلنا هدفًا في الشوط الثاني، اعتقدت أن ذلك سيكون كافيًا، لكنهم لعبوا بشكل خطير في الكرات الثابتة واستقبلنا هدفًا."

وأتم "أتيحت لنا فرص للفوز بالمباراة لكننا لم نستغلها بالشكل الأمثل."

