صاحب هدف برينتفورد: أرسنال مميز في الكرات الثانية.. ونحن أيضا نفتخر بذلك

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

كين لويس بوتر - برينتفورد

يرى كين لويس-بوتر لاعب برينتفورد، أن فريقه مميز في الكرات الثانية، مثل أرسنال.

وتعادل برينتفورد أمام أرسنال بهدف لكل فريق في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

تقدم مادويكي لأرسنال في الدقيقة 61، قبل أن يدرك لويس-بوتر لاعب برينتفورد التعادل من رمية تماس جانبيه معتادة تُلعب طويلة إلى داخل منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة:
الفارق صار 4 نقاط.. أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برينتفورد تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم.. ومادويكي أساسي أمام برينتفورد أرسنال يعلن إصابة هافرتيز قبل مواجهة برينتفورد

وعن هذا الهدف قال كين لويس-بوتر لـ بي بي سي عقب المباراة: " ليس سرا في الحقيقة نتدرب عليها بجد، في بعض الأحيان هذا الموسم لمن تؤت ثمارها، واليوم نجحت، أرسنال فريق مميز في الكرات الثانية ونحن أيضا نفخر بذلك."

وأكمل "ثقتنا عالية جدا الآن، وكان بإمكاننا الفوز بسهولة، سنواصل القتال حتى النهاية."

وأتم "نحن سعداء ولكننا في الوقت نفسه نشعر أنه كان بإمكاننا الفوز بالمباراة، إنها بالتأكيد نقطة جيدة."

بتلك النتيجة تقلص الفارق بين أرسنال المتصدر وملاحقه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط.

أما برينتفورد فرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، في محاولة اللحاق بمركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

أرسنال برينتفورد كين لويس بوتر
نرشح لكم
أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ رايا: تقلص الفارق لـ4 نقاط؟ مازلنا في وضع ممتاز الفارق صار 4 نقاط.. أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برينتفورد انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(1) أرسنال تقرير: بوليسيتش يدخل حسابات ليفربول الصيف المقبل تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم.. ومادويكي أساسي أمام برينتفورد فينورد يضم ستيرلنج في صفقة انتقال حر فان دايك: نحتاج لأداء مثالي لحسم مقاعد التأهل إلى أبطال أوروبا
أخر الأخبار
نائب المدير الرياضي لـ نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فليك: التأهل لم يحسم بعد.. سنقاتل على كامب نو 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سيميوني: نحن أبطال.. وقدمنا ليلة لا تنسى ساعة | الدوري الإسباني
رايا: تقلص الفارق لـ4 نقاط؟ مازلنا في وضع ممتاز ساعة | الدوري الإنجليزي
صاحب هدف برينتفورد: أرسنال مميز في الكرات الثانية.. ونحن أيضا نفتخر بذلك ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس إسبانيا - فليك عامل مشترك.. أتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة برباعية في نصف النهائي ساعة | الدوري الإسباني
الفارق صار 4 نقاط.. أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523248/صاحب-هدف-برينتفورد-أرسنال-مميز-في-الكرات-الثانية-ونحن-أيضا-نفتخر-بذلك