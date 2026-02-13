صاحب هدف برينتفورد: أرسنال مميز في الكرات الثانية.. ونحن أيضا نفتخر بذلك

يرى كين لويس-بوتر لاعب برينتفورد، أن فريقه مميز في الكرات الثانية، مثل أرسنال.

وتعادل برينتفورد أمام أرسنال بهدف لكل فريق في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

تقدم مادويكي لأرسنال في الدقيقة 61، قبل أن يدرك لويس-بوتر لاعب برينتفورد التعادل من رمية تماس جانبيه معتادة تُلعب طويلة إلى داخل منطقة الجزاء.

وعن هذا الهدف قال كين لويس-بوتر لـ بي بي سي عقب المباراة: " ليس سرا في الحقيقة نتدرب عليها بجد، في بعض الأحيان هذا الموسم لمن تؤت ثمارها، واليوم نجحت، أرسنال فريق مميز في الكرات الثانية ونحن أيضا نفخر بذلك."

وأكمل "ثقتنا عالية جدا الآن، وكان بإمكاننا الفوز بسهولة، سنواصل القتال حتى النهاية."

وأتم "نحن سعداء ولكننا في الوقت نفسه نشعر أنه كان بإمكاننا الفوز بالمباراة، إنها بالتأكيد نقطة جيدة."

بتلك النتيجة تقلص الفارق بين أرسنال المتصدر وملاحقه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط.

أما برينتفورد فرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، في محاولة اللحاق بمركز مؤهل للبطولات الأوروبية.