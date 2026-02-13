الفارق صار 4 نقاط.. أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برينتفورد

سقط أرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه برينتفورد بنتيجة 1-1 في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

تقدم نوني مادويكي لأرسنال في الدقيقة 61، قبل أن يدرك كيني لويس بوتر التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة تقلص الفارق بين أرسنال المتصدر وملاحقه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط.

وحقق سيتي فوزًا كبيرًا على حساب فولام بثلاثية نظيفة يوم الأربعاء ضمن الجولة ذاتها.

ورفع ارسنال رصيده إلى 57 نقطة، ويلاحقه مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة.

أما برينتفورد فرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، في محاولة اللحاق بمركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

تشكيل أرسنال:

ديفيد رايا - يوريان تيمبر - كريستيان موسكيرا - جابريل ماجاليس - بييرو هينكابي - ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي - نوني مادويكي - إيبيريتشي إيزي - لياندرو تروسارد - فيكتور جيوكيريس

تفاصيل المباراة:

الشوط الأول بدأ هادئا دون خطورة على المرميين.

وسقط مادويكي في الدقيقة 37 داخل منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

ونال كيث أندروز مدرب برينتفود بطاقة صفراء للاعتراض.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع أرتيتا مردب أرسنال بـ أوديجارد بدلا من إيزي.

حاول أرسنال إحراز هدف التقدم حتى نجح في ذلك في الدقيقة 61 عن طريق مادويكي برأسية سكنت الشباك.

video:1

أجرى بعدها أرتيتا تبديلا آخر بنزول ساكا وخروج صاحب الهدف نوني مادويكي.

ومن رمية تماس جانبية نجح برينتفورد في تنفيذها طويلة داخل منطقة الجزاء ليقتنصها كيني لويس بوتر برأسه في الشباك مسجلا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 71.

video:2

أجرى بعدها برينتفورد تبديلين بنزول دامسجارد وجوردان هيندرسون بدلا من كين لويس بوتر صاحب الهدف، ويجور يارموليوك

ورد أرتيتا بنزول مارتينيلي وكالافيوري بدلا من هينكابي وتروسارد.

وشهد الوقت بدل الضائع، انفرادين ضائعين هنا وهناك، أهدر أولا تياجو مهاجم برينتفورد في الدقيقة 90 +1 أمام مرمى رايا حارس أرسنال بتسديد الكرة أعلى القائم.

وارتدت الكرة لمرتدة لأرسنال ليمررها تيمبر إلى مارتينيلي أمام المرمى في الدقيقة 90+3 ولكن تألق الحارس كيلير وحافظ على التعادل، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بالتعادل.