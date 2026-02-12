انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(1) أرسنال

الخميس، 12 فبراير 2026 - 21:43

كتب : FilGoal

تروسارد - برينتفورد أمام أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال أمام مضيفه برينتفورد في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وخاض مانشستر سيتي مواجهة تلك الجولة أمام فولام ونجح في الفوز بثلاثية نظيفة.

بينما يحل برينتفورد في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

---------------

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ق 90+3: هجمة مرتدة لصالح أرسنال يهدرها مارتينيلي أمام الحارس كيلير الذي تألق وتصدى للكرة.

ق 90+1: تياجو مهاجم برينتفورد يهدر انفراد أمام مرمى رايا حارس أرسنال بتسديد الكرة أعلى القائم.

ق 80: تبديلان لأرسنال بنزول مارتينيلي وكالافيوري بدلا من هينكابي وتروسارد.

ق 73: نزول دامسجارد وجوردان هيندرسون بدلا من كين لويس بوتر صاحب الهدف، ويجور يارموليوك

ق 71: جووووول التعاادل لـ برينتفورد برأسية من كيني لويس بوتر.

ق 70: تبديل لأرسنال بنزول بوكايو ساكا بدلا من نونو مادويكي

ق 61: جوووول الأول لأرسنال من رأسية لمادويكي في شباك برينتفورد.

تبديل لأرسنال مع بداية الشوط بنزول أوديجارد بدلا من إيزي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 37: سقوط مادويكي داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

ق 18: بطاقة صفراء لـ كيث أندروز مدرب برينتفود بسبب الاعتراض

بداية المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي برينتفورد
