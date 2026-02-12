انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(1) أرسنال

الخميس، 12 فبراير 2026 - 21:43

كتب : FilGoal

تروسارد - برينتفورد أمام أرسنال

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وخاض مانشستر سيتي مواجهة تلك الجولة أمام فولام ونجح في الفوز بثلاثية نظيفة.

بينما يحل برينتفورد في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

---------------

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ق 90+3: هجمة مرتدة لصالح أرسنال يهدرها مارتينيلي أمام الحارس كيلير الذي تألق وتصدى للكرة.

ق 90+1: تياجو مهاجم برينتفورد يهدر انفراد أمام مرمى رايا حارس أرسنال بتسديد الكرة أعلى القائم.

ق 80: تبديلان لأرسنال بنزول مارتينيلي وكالافيوري بدلا من هينكابي وتروسارد.

ق 73: نزول دامسجارد وجوردان هيندرسون بدلا من كين لويس بوتر صاحب الهدف، ويجور يارموليوك

ق 71: جووووول التعاادل لـ برينتفورد برأسية من كيني لويس بوتر.

ق 70: تبديل لأرسنال بنزول بوكايو ساكا بدلا من نونو مادويكي

ق 61: جوووول الأول لأرسنال من رأسية لمادويكي في شباك برينتفورد.

تبديل لأرسنال مع بداية الشوط بنزول أوديجارد بدلا من إيزي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 37: سقوط مادويكي داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

ق 18: بطاقة صفراء لـ كيث أندروز مدرب برينتفود بسبب الاعتراض

بداية المباراة

أرسنال برينتفورد الدوري الإنجليزي
