موعد المران الرئيسي لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز.. والاجتماع الفني

الخميس، 12 فبراير 2026 - 21:31

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك وسموحة

يخوض نادي الزمالك مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في تمام الخامسة مساء الجمعة.

ويلتقي الزمالك أمام كايزر تشيفز في الجولة السادسة والأخيرة لحساب المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة السادسة مساء السبت على استاد هيئة قناة السويس.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويخوض كايزر تشيفز مرانه الأساسي الساعة السادسة مساءً على نفس الملعب.

كما يٌعقد الساعة 11 صباح الجمعة بأحد فناق الإسماعيلية، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.

ويشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء، وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، وموعد الوصول إلى الاستاد، بجانب بعض التفاصيل الفنية الإضافية.

ويحضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.

ويحتاج الزمالك للفوز من أجل التأهل، أو الاحتمال الآخر وهو الخسارة أو التعادل بشرط تعثر المصري أمام زيسكو يونايتد في الوقت نفسه.

ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية:

كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 10 نقاط

الزمالك 8 نقاط

المصري 7 نقا

زيسكو يونايتد الزامبي 3 نقاط

الزمالك الكونفدرالية كايزر تشيفز
