تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم.. ومادويكي أساسي أمام برينتفورد

الخميس، 12 فبراير 2026 - 21:03

كتب : FilGoal

نوني مادويكي - أرسنال

يقود فيكتور جيوكيريس هجوم أرسنال أمام برينتفورد، في برينتفورد كوميونيتي ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وسجل جيوكيريس هدفين في فوز أرسنال الأخير أمام سندرلاند.

وأعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال التشكيل الذي جاء كالتالي:

أرسنال يعلن إصابة هافرتيز قبل مواجهة برينتفورد مؤتمر جوارديولا عن – فارق غير كبير مع أرسنال.. وحجم دوناروما المنقذ نبأ سار لـ أرسنال.. إصابة تروسارد ليست مقلقة

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر - كريستيان موسكيرا - جابريل ماجاليس - بييرو هينكابي

الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي

وسط الهجوم: نوني مادويكي - إيبيريتشي إيزي - لياندرو تروسارد

الهجوم: فيكتور جيوكيريس

وعلى مقاعد البدلاء: كيبا - بن وايت - ريكاردو كالافيوري - مايلز لويس سكيلي - كريستيان نورجارد - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيللي - بوكايو ساكا - جابريل جيسوس

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وخاض مانشستر سيتي مواجهة تلك الجولة أمام فولام ونجح في الفوز بثلاثية نظيفة.

بينما يحل برينتفورد في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

أرسنال برينتفورد جيوكيريس
