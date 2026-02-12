الأهلي يستقبل بعثة الجيش الملكي بالورود

وصلت بعثة الجيش الملكي المغربي القاهرة، استعدادا لخوض مواجهة الأهلي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة.

واستقبل النادي الأهلي، بعثة الجيش الملكي في مطار القاهرة بالورود قبل المواجهة المرتقبة.

ونفدت تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.

ويحتاج الأهلي نقطة واحدة فقط من أجل حسم صدارة المجموعة.

بينما يحتاج الجيش الملكي نقطة واحدة لحسم تأهله على حساب يانج أفريكانز.

وحال انتصار الأهلي على الجيش الملكي، مع فوز يانج أفريكانز ضد شبيبة القبائل سيتم اللجوء لفارق الأهداف بين الفريقين المغربي والتنزاني.