الهلال يعلن تجديد تعاقد كوليبالي لمدة موسم

أعلن نادي الهلال تمديد تعاقد السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الفريق لمدة موسم واحد.

كاليدو كوليبالي النادي : الهلال الهلال

وانتقل الدولي السنغالي إلى الهلال في صيف 2023 قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وكشف نادي الهلال تجديد تعاقد كوليبالي حتى صيف 2027.

وبدأ كوليبالي مسيرته الاحترافية مع فريق ميتز الفرنسي خلال الفترة من 2009 وحتى 2012، لكن دون أن يتوج بأي لقب في الدوري أو الكأس، وانتقل المدافع السنغالي بعدها إلى جينك البلجيكي لمدة عامين، مع تحقيقه لقب كأس بلجيكا عام 2013.

ولعب كاليدو في صفوف نابولي الإيطالي منذ عام 2014 وحتى 2022، ليفوز مع الفريق ببطولة كأس السوبر في موسم 2014ـ2015، ثم التتويج بلقب كأس إيطاليا عام 2020.

ولم يفز كاليدو كوليبالي بأي بطولة مع فريق تشيلسي الإنجليزي، وعوض ذلك بإنجاز على الصعيد الدولي حين نجح في تحقيق كأس أمم إفريقيا مرتين مع منتخب السنغال 2021 و2026.

وحقق مع الهلال الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي مرتين.

وشارك مع الهلال منذ صيف 2023 في 110 مباريات بجميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وأسهم في صناعة 5.