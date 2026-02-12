رابطة الدوري السعودي تنهي الجدل حول أزمة رونالدو وصفقة بنزيمة

الخميس، 12 فبراير 2026 - 16:28

كتب : FilGoal

شدد عمر بترجي مدير الإعلام والاتصال في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن الرابطة لم تدخل في أزمة كريستياتو رونالدو مع نادي النصر.

وأوضح بترجي أن الرابطة تدخلت فقط وأصدرت توضيحا حماية لسمعة الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

وأشارت عدة وسائل إعلامية إلى غضب رونالدو من الصنر بسبب مجاملة صندوق الاستثمارات لنادي الهلال خاصة بعد التعاقد مع كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة في الانتقالات الشتوية.

وقال عمر بترجي مدير الإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر القنوات الرياضية السعودية: "لم نتدخل في علاقة كريستيانو رونالدو مع النصر، ولكن تدخلنا لحماية سمعة الدوري السعودي، والرد على شائعات وادعاءات في وسائل إعلام مختلفة".

وأضاف "وجود لاعب مثل رونالدو في الدوري السعودي منحه ثقلا عالميا، وأفاد المشروع بشكل كبير. وكما ذكرت، نحن لا نتدخل في علاقة لاعب مع ناديه، ولكن نتصدى للأخبار المغلوطة".

وشدد "مفاوضات الهلال مع بنزيمة شأن خاص بالنادي، وهي متوافقة مع الأنظمة، وقيمة التعاقد لم يتم توفيرها من برنامج الاستقطاب، بل من إدارة النادي".

وأتم تصريحاته "اتحاد جدة استفاد ماديا من المبلغ الذي كان مخصصا لكريم بنزيمة، بعدما تم رفع المخالصة المالية وانتقال اللاعب إلى الهلال".

وغاب رونالدو عن مباراتي النصر أمام الرياض واتحاد جدة، قبل أن تنتهي الأزمة ويعود للمشاركة في التدريبات.

في المقابل بدأ بنزيمة مشواره مع الهلال وسجل 3 أهداف "هاتريك" في مباراة الأخدود في ظهوره الأول مع فريقه الجديد.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثالث، و3 نقاط عن أهلي جدة ثالث الترتيب.

