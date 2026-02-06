بي بي سي: رابطة الدوري السعودي تحذر رونالدو

وجهت رابطة الدوري السعودي، تحذيرا لـ كرستيانو رونالدو لاعب النصر، بعد أزمة إضرابه الأخير عن التدريب.

وقرر كريستيانو رونالدو عدم المشاركة في مباراة النصر أمام الرياض قبل أن يغيب عن تدريب الثلاثاء.

وأنهى رونالدو إضرابه يوم الأربعاء وعاد للتدريب، ولكن لم يخبر مدربه جورجي جيسوس، بموقفه من المشاركة.

وأوضحت صحيفة الرياضية أنه تقرير استبعاد كريستيانو رونالدو قائد الفريق، والفرنسي كينجسلي كومان من مواجهة الاتحاد.

ويستضيف النصر منافسه الاتحاد، على ملعب الأول بارك، في قمة مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري.

وقالت رابطة الدوري السعودي لـ بي بي سي "لا يمكن لأي فرد - مهما كانت أهميته - أن يحدد القرارات خارج ناديه".

وتزايدت الشكوك حول مستقبل كرستيانو رونالدو مع النصر.

وقال المتحدث باسم الدوري السعودي للمحترفين: "إن مستوى التنافس في الدوري يتحدث عن نفسه. فمع وجود فارق نقاط ضئيل بين الفرق الأربعة الأولى، لا تزال المنافسة على اللقب قائمة بقوة. ويعكس هذا المستوى من التوازن نظاماً يعمل كما هو مخطط له."

وأكمل "يبقى التركيز على كرة القدم - على أرض الملعب، حيث تنتمي - وعلى الحفاظ على منافسة ذات مصداقية وتنافسية للاعبين والجماهير."

وألغى جورجي جيسوس المدير الفني للنصر المؤتمر الصحفي الإلزامي قبل قمة اتحاد جدة للمرة الثانية على التوالي.

وتخلف جيسوس عن حضور المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الرياض في الجولة الماضية يوم الإثنين الماضي.

وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية أن رونالدو رفض اللعب لعدم رضاه عن طريقة إدارة النادي من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويرى رونالدو أن النصر لا يتلق نفس الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية الثلاثة الأخرى "الهلال، والأهلي، والاتحاد" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتعاقد الهلال مع كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي، لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها يوم الإثنين 2 فبراير.

وتحدث تقرير لسكاي عن تفاصيل صفقة بنزيمة "انتقال بنزيمة إلى الهلال لا يُموّله الدوري أو صندوق الاستثمارات العامة، بل من قِبل المستثمر السعودي الملياردير الأمير الوليد بن طلال. ولا يوجد ما يمنع النصر من التعاقد مع المزيد من اللاعبين بدعم من مستثمرين من القطاع الخاص."

وجاءت الإضافة الوحيدة للنصر في الشتاء بالتعاقد مع اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم.

ويتبقى لكريستيانو 18 شهرا في عقده، لكنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو).

وتراجع النصر للمركز الثالث مؤقتا في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال والأهلي في الجولة 21 في مباراتي الخميس.