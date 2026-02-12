الأهلي يعلن حضور السعة الكاملة للقاء الجيش الملكي
الخميس، 12 فبراير 2026 - 15:36
كتب : حسام نور الدين
أعلن الأهلي حصوله على موافقة سلطات الأمن على حضور السعة الكاملة للجمهور في مباراة الجيش الملكي المغربي.
ويستضيف الأهلي منافسه الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.
وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.
ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.
ووجه الأهلي الشكر إلى وزير الداخلية وسلطات الأمن على موافقتهم على حضور السعة الكاملة في المباراة المقبلة.
نرشح لكم
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي المنتخب المغربية: لقجع يعقد اجتماعا حاسما مع الركراكي لحسم مستقبله الأهلي يكشف لـ في الجول عدد الحضور لمباراة الجيش الملكي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز والقناة الناقلة جارديان: اجتماع حاسم في كاف.. واتجاه لإلغاء أحد النسختين المقبلتين لكأس الأمم دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي والقناة الناقلة خدمة في الجول - الزمالك ضد كايزر والمصري أمام زيسكو طرح تذاكر الجولة الحاسمة بالكونفدرالية المغرب يعلن مواجهة الإكوادور وباراجواي في مارس استعدادا لكأس العالم
أخر الأخبار
زد يعلن ضم زياد ظهير بلدية المحلة 2 دقيقة | ميركاتو