الأهلي يعلن حضور السعة الكاملة للقاء الجيش الملكي

الخميس، 12 فبراير 2026 - 15:36

كتب : حسام نور الدين

مباراة القمة - جمهور الأهلي

أعلن الأهلي حصوله على موافقة سلطات الأمن على حضور السعة الكاملة للجمهور في مباراة الجيش الملكي المغربي.

ويستضيف الأهلي منافسه الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.

ووجه الأهلي الشكر إلى وزير الداخلية وسلطات الأمن على موافقتهم على حضور السعة الكاملة في المباراة المقبلة.

