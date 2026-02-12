خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي عبر FilGoal.com الحصول على الموافقة لحضور 46 ألف مشجع للمباراة.

ويستضيف الأهلي منافسه الجيش الملكي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالآتي:

الدرجة الثالثة يسار: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 200 جنيها

الدرجة الأولى: 400 جنيها

درجة كبار الزوار: 1000 جنيه

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.