خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي
الخميس، 12 فبراير 2026 - 15:24
كتب : FilGoal
طرحت شركة تذكرتي تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن الأهلي عبر FilGoal.com الحصول على الموافقة لحضور 46 ألف مشجع للمباراة.
ويستضيف الأهلي منافسه الجيش الملكي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.
وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالآتي:
الدرجة الثالثة يسار: 75 جنيها
الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها
الدرجة الثانية: 200 جنيها
الدرجة الأولى: 400 جنيها
درجة كبار الزوار: 1000 جنيه
وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.
ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.
نرشح لكم
الأهلي يعلن حضور السعة الكاملة للقاء الجيش الملكي المنتخب المغربية: لقجع يعقد اجتماعا حاسما مع الركراكي لحسم مستقبله الأهلي يكشف لـ في الجول عدد الحضور لمباراة الجيش الملكي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز والقناة الناقلة جارديان: اجتماع حاسم في كاف.. واتجاه لإلغاء أحد النسختين المقبلتين لكأس الأمم دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي والقناة الناقلة خدمة في الجول - الزمالك ضد كايزر والمصري أمام زيسكو طرح تذاكر الجولة الحاسمة بالكونفدرالية المغرب يعلن مواجهة الإكوادور وباراجواي في مارس استعدادا لكأس العالم
أخر الأخبار
زد يعلن ضم زياد ظهير بلدية المحلة 2 دقيقة | ميركاتو