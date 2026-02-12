هالمستاد السويدي يتعاقد مع عمر فرج بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

الخميس، 12 فبراير 2026 - 12:51

كتب : FilGoal

عمر فرج - الزمالك

أعلن نادي هالمستاد السويدي تعاقده بشكل رسمي مع الفلسطيني عمر فرج لاعب الزمالك.

عمر فرج

النادي : الزمالك

وعلم في وقت سابق أن عمر فرج فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وكشف هالمستاد السويدي اليوم الخميس عن تعاقده بشكل رسمي مع عمر فرج.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك "الرئيس التاريخي لنادي سموحة".. عمر الغنيمي يقترح تكريم فرج عامر بعد خسارته الانتخابات خبر في الجول - بعد عودته.. خطة الزمالك لمستقبل عمر فرج ديجرفورس يعلن انتهاء إعارة عمر فرج وعودته لـ الزمالك

ولم يشارك فرج مع الزمالك منذ عودته من الإعارة لصفوف ديجرفورس السويدي.

وأعير اللاعب لصفوف ديجرفورس من الزمالك في يناير 2024، لكنه عاد مع بداية الموسم الحالي.

واكتفى الدولي الفلسطيني بخوض 5 مباريات فقط بواقع 183 دقيقة مع الزمالك وسجل هدفا ضد إنيمبا النيجيري.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 11 قضية تأخر مستحقات مالية لأشخاص وأندية مختلفة.

الزمالك عمر فرج
نرشح لكم
رئيس الوزراء يكرم أشرف صبحي في وجود جوهر نبيل في الجول يكشف – تطورات موقف ديانج مع الأهلي.. وحقيقة عرض بيراميدز مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة من أهلي طرابلس لضم يعقوب.. وعقبة لإتمام الصفقة الأهلي يكشف لـ في الجول عدد الحضور لمباراة الجيش الملكي الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا دون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته الخميس استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الكوكي: هل من الطبيعي ما حدث مع المصري بعد رحلة 16 ساعة؟ إبراهيم صلاح: لاعبو الزمالك أبطال.. وحافظنا على عمر جابر لمواجهة كايزر تشيفز
أخر الأخبار
رئيس الوزراء يكرم أشرف صبحي في وجود جوهر نبيل 13 دقيقة | الكرة المصرية
المنتخب المغربية: لقجع يعقد اجتماعا حاسما مع الركراكي لحسم مستقبله 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
اسكواش - الثنائي نور الشربيني وعسل يتوج بلقب ويندي سيتي 46 دقيقة | رياضات أخرى
موندو ديبورتيفو: برشلونة يتعامل بحذر شديد مع رافينيا.. والموعد الأقرب لعودته ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف – تطورات موقف ديانج مع الأهلي.. وحقيقة عرض بيراميدز ساعة | الدوري المصري
هالمستاد السويدي يتعاقد مع عمر فرج بعد فسخ تعاقده مع الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة من أهلي طرابلس لضم يعقوب.. وعقبة لإتمام الصفقة 2 ساعة | ميركاتو
10 مباريات كانت كافية.. إنجلترا تمدد تعاقد توخيل لـ2028 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523208/هالمستاد-السويدي-يتعاقد-مع-عمر-فرج-بعد-فسخ-تعاقده-مع-الزمالك