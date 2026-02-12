هالمستاد السويدي يتعاقد مع عمر فرج بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

أعلن نادي هالمستاد السويدي تعاقده بشكل رسمي مع الفلسطيني عمر فرج لاعب الزمالك.

وعلم في وقت سابق أن عمر فرج فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وكشف هالمستاد السويدي اليوم الخميس عن تعاقده بشكل رسمي مع عمر فرج.

ولم يشارك فرج مع الزمالك منذ عودته من الإعارة لصفوف ديجرفورس السويدي.

وأعير اللاعب لصفوف ديجرفورس من الزمالك في يناير 2024، لكنه عاد مع بداية الموسم الحالي.

واكتفى الدولي الفلسطيني بخوض 5 مباريات فقط بواقع 183 دقيقة مع الزمالك وسجل هدفا ضد إنيمبا النيجيري.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 11 قضية تأخر مستحقات مالية لأشخاص وأندية مختلفة.