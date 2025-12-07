خبر في الجول - عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 13:03

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الزمالك - عمر فرج

قرر المهاجم الفلسطيني عمر فرج فسخ تعاقده مع نادي الزمالك.

ولا يشارك فرج مع الزمالك منذ عودته من الإعارة لصفوف ديجرفورس السويدي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأعير اللاعب لصفوف ديجرفورس من الزمالك في يناير الماضي، لكنه عاد مع بداية الموسم الحالي.

واكتفى الدولي الفلسطيني بخوض 5 مباريات فقط بواقع 183 دقيقة مع الزمالك وسجل هدفا ضد إنيمبا النيجيري.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 6 قضايا تأخر مستحقات مالية لأشخاص مختلفة، واحدة تخص لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي.

وأخرى تخص مدربه السابق السويسري كريستيان جروس، وواحدة للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه السابق.

و3 قضايا مختلفة بسبب مساعدي جوزيه جوميز.

