الأهلي يكشف لـ في الجول عدد الحضور لمباراة الجيش الملكي

الخميس، 12 فبراير 2026 - 12:12

كتب : FilGoal

مباراة القمة - جمهور الأهلي

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عن عدد الحضور في مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا ضد الجيش الملكي المغربي.

وقال المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com اليوم الخميس: "حصلنا على الموافقة لحضور 46 ألف مشجع للمباراة".

ويستضيف الأهلي منافسه الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز تلاحق سيراميكا.. تعرف على المباريات المتبقية دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي والقناة الناقلة مصدر من الأهلي لـ في الجول: نهاية عقوبة إمام عاشور.. ومشاركته في يد توروب

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.

الأهلي الجيش الملكي أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز والقناة الناقلة جارديان: اجتماع حاسم في كاف.. واتجاه لإلغاء أحد النسختين المقبلتين لكأس الأمم دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي والقناة الناقلة خدمة في الجول - الزمالك ضد كايزر والمصري أمام زيسكو طرح تذاكر الجولة الحاسمة بالكونفدرالية المغرب يعلن مواجهة الإكوادور وباراجواي في مارس استعدادا لكأس العالم قائمة الزمالك - غياب آدم كايد وعواد.. وعودة 3 لاعبين استعدادا لمواجهتي سموحة وكايزر تشيفز إيقاف محلل أداء صندوانز لتسريب معلومات عن الفريق تقرير: ديسابر يرفض تدريب الترجي
أخر الأخبار
هالمستاد السويدي يتعاقد مع عمر فرج بعد فسخ تعاقده مع الزمالك 21 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة من أهلي طرابلس لضم يعقوب.. وعقبة لإتمام الصفقة 44 دقيقة | ميركاتو
10 مباريات كانت كافية.. إنجلترا تمدد تعاقد توخيل لـ2028 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مونت كارلو: الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في مارسيليا 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف لـ في الجول عدد الحضور لمباراة الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
بي بي سي: فيتور بيريرا أبرز المرشحين لتدريب نوتنجهام فورست ساعة | الدوري الإنجليزي
عمدة مانشستر يهاجم مالك يونايتد بعد تصريحات المهاجرين ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: إنزاجي يطيح بـ نونيز من قائمة الهلال المحلية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523205/الأهلي-يكشف-لـ-في-الجول-عدد-الحضور-لمباراة-الجيش-الملكي