الأهلي يكشف لـ في الجول عدد الحضور لمباراة الجيش الملكي

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عن عدد الحضور في مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا ضد الجيش الملكي المغربي.

وقال المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com اليوم الخميس: "حصلنا على الموافقة لحضور 46 ألف مشجع للمباراة".

ويستضيف الأهلي منافسه الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.