بي بي سي: فيتور بيريرا أبرز المرشحين لتدريب نوتنجهام فورست

الخميس، 12 فبراير 2026 - 11:55

كتب : FilGoal

فيتور بيريرا - ولفرهامبتون

بات البرتغالي فيتور بيريرا أبرز المرشحين لتدريب نوتنجهام فورست خلفا لشون دايش.

وتعادل نوتنجهام فورست ضد ولفرهامبتون سلبيا ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي ليكون الظهور الأخير لدايش مع الفريق.

وبحسب بي بي سي، فإن البرتغالي فيتور بيريرا المرشح الأبرز لتدريب نوتنجهام فورست بعد إقالة شون دايش.

وأوضحت التقارير ذاتها أن إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنجهام فورست يفضل اسم فيتور بيريرا بعدما عمل معه في أولمبياكوس اليوناني.

وسبق لفيتور بيريرا تدريب ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، كما درب أولمبياكوس وخاض تجربة عربية مع الشباب السعودي.

وبات شون دايش المدرب الثالث الذي يقال من تدريب نوتنجهعام فورست هذا الموسم بعد نونو سانتو، وأنجي بوستيكوجلو.

وخاض دايش 25 مباراة مع نوتنجهام فورتس وحقق الفوز في 10 وتعادل في 5 وخسر 10 مباريات بجميع المسابقات.

ويحتل نوتنجهام فورت المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة وبفارق 3 نقاط عن وست هام أول الفرق في مراكز الهبوط.

