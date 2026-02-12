عمدة مانشستر يهاجم مالك يونايتد بعد تصريحات المهاجرين

الخميس، 12 فبراير 2026 - 11:37

كتب : رامي جمال

السير جيم راتكليف

هاجم أندي بورنهام عمدة مدينة مانشستر السير جيم راتكليف المالك المشارك في نادي مانشستر يونايتد.

جاء ذلك بعدما وصف راتكليف مساء أمس الأربعاء المهاجرين في إنجلترا والمملكة المتحدة بالمستعمرين للبلاد.

وأصدر عمدة مانشستر بيانا صباح اليوم الخميس جاء فيه التالي:

أخبار متعلقة:
مالك مانشستر يونايتد يهاجم المهاجرين في إنجلترا.. ورد من رئيس الوزراء سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي مانشستر سيتي يكتسح فولام ثلاثية في شوط واحد.. وأستون فيلا يلاحقه

هذه التصريحات تتعارض مع كل ما تمثله مانشستر تقليديا من مدينة اجتمع فيها الناس من مختلف الأعراق والمعتقدات على مدار قرون من الزمن لبناء مدينتنا ومؤسساتنا ومن ضمنهم نادي مانشستر يونايتد.

إن الدعوة إلى فرض قيود على مستويات الهجرة أمر، أما تصوير من يأتون إلى هنا كقوة غازية معادية فهو أمر مختلف تماما.

إنه طرح غير دقيق ومسيء وتحريضي ويجب سحبه.

لقد أسهم لاعبو كرة القدم الذين قدموا من شتى أنحاء العالم للعب في مانشستر الكبرى في إثراء الحياة في منطقتنا الحضرية كما فعل الكثير ممن يعملون في هيئة الخدمات الصحية وغير من الخدمات والقطاعات الحيوية، ونحن نقدر إسهاماتهم في مدينة تشتهر بدفء استقبالها.

وإن كان لا بد من توجيه انتقاد، فيجب أن يوجه إلى أولئك الذين لم يقدموا إسهاما يذكر في حياتنا هنا، بل أمضوا سنوات في استنزاف الثروات من إحدى أكثر مؤسساتنا فخرا.

وتحدث راتكليف لشبكة "سكاي" الإنجليزية قائلا: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع وجود 9 ملايين شخص يعتمدون على الإعانات الاجتماعية".

وواصل "بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المهاجمرين".

وشدد راتكليف "لقد استُعمرت المملكة المتحدة، هذا يكلف الكثير من المال".

وتابع "لقد تم استعمار بريطانيا من قبل المهاجرين، كان عدد السكان لدينا في المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في 2020 والآن وصل ذلك العدد لـ70 مليونا، أي زيادة 12 مليون نسمة".

وذكرت شبكة "سكاي" في تقريرها أن مكتب الإحصاءات الوطنية الإنجليزي يقدر سكان المملكة المتحدة في منتصف 2020 بـ67 مليون نسمة ووصل لـ70 مليونا في منتصف عام 2024.

فيما كان عدد السكان 59 مليون نسمة في عام 2000.

كما أن مانشستر يونايتد لا يملك لاعبين بريطانيين في صفوفه سوى ستة لاعبين فقط ومن بينهم مزدوجي الجنسية.

واللاعبون الإنجليز هم توم هيتون وهاري ماجواير ولوك شو وماسون ماونت.

أما مزدوجي الجنسية فهم أيدن هيفين وكوبي ماينو.

وتسببت تصريحات راتكليف في موجة انتقادات لاذعة خاصة من قبل مجموعة 1958 المشجعة لمانشستر يونايتد والتي وصفت تصريحاته "بغير الموفقة".

كما وصف السير كير ستارمر رئيس وزراء بريطانية بـ"المسيئة والخاطئة".

وأضاف "بريطانيا بلد فخور ومتسامح ومتنوع، يجب على راتكليف الاعتذار".

ويعيش راتكليف في إمارة موناكو وذلك من أجل التهرب من دفع الضرائب وفقا للعديد من التقارير الإنجليزية.

مانشستر يونايتد راتكليف
نرشح لكم
بي بي سي: فيتور بيريرا أبرز المرشحين لتدريب نوتنجهام فورست الثالث هذا الموسم.. نوتنجهام فورست يعلن إقالة شون دايش مواعيد مباريات الخميس 12 فبراير - أرسنال يواجه برينتفورد.. وبرشلونه ضد أتليتكو في نصف نهائي الكأس صلاح يصنع في انتصار ليفربول بشق الأنفس على سندرلاند سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي تجاوز جيرارد وعادل سيلفا.. رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي مالك مانشستر يونايتد يهاجم المهاجرين في إنجلترا.. ورد من رئيس الوزراء مانشستر سيتي يكتسح فولام ثلاثية في شوط واحد.. وأستون فيلا يلاحقه
أخر الأخبار
مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة من أهلي طرابلس لضم يعقوب.. وعقبة لإتمام الصفقة 31 ثاتيه | ميركاتو
10 مباريات كانت كافية.. إنجلترا تمدد تعاقد توخيل لـ2028 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
مونت كارلو: الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في مارسيليا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف لـ في الجول عدد الحضور لمباراة الجيش الملكي 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
بي بي سي: فيتور بيريرا أبرز المرشحين لتدريب نوتنجهام فورست 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمدة مانشستر يهاجم مالك يونايتد بعد تصريحات المهاجرين 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: إنزاجي يطيح بـ نونيز من قائمة الهلال المحلية 57 دقيقة | سعودي في الجول
الثالث هذا الموسم.. نوتنجهام فورست يعلن إقالة شون دايش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523203/عمدة-مانشستر-يهاجم-مالك-يونايتد-بعد-تصريحات-المهاجرين