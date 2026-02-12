الثالث هذا الموسم.. نوتنجهام فورست يعلن إقالة شون دايش

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي إقالة مدربه شون دايش من منصبه.

وتعادل نوتنجهام فورست ضد ولفرهامبتون سلبيا ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي ليكون الظهور الأخير لدايش مع الفريق.

وكشف نوتنجهام عبر موقعه الرسمي عن إعفاء شون دايش وجهازه المعاون من مهمته ووجه لهم الشكر على الفترة الماضية.

Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach. We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further… pic.twitter.com/q6LPADIsDw — Nottingham Forest (@NFFC) February 12, 2026

وبات دايش المدرب الثالث الذي يقال من تدريب نوتنجهعام فورست هذا الموسم بعد نونو سانتو، وأنجي بوستيكوجلو.

وخاض دايش 25 مباراة مع نوتنجهام فورتس وحقق الفوز في 10 وتعادل في 5 وخسر 10 مباريات بجميع المسابقات.

ويحتل نوتنجهام فورت المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة وبفارق 3 نقاط عن وست هام أول الفرق في مراكز الهبوط.

يذكر أن قرار نوتنجهام فورست بإقالة شون دايش جاء بعد قليل من إعلان توتنام رحيل مدربه توماس فرانك عن تدريب الفريق.

