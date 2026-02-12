الثالث هذا الموسم.. نوتنجهام فورست يعلن إقالة شون دايش

الخميس، 12 فبراير 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

شون دايش

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي إقالة مدربه شون دايش من منصبه.

وتعادل نوتنجهام فورست ضد ولفرهامبتون سلبيا ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي ليكون الظهور الأخير لدايش مع الفريق.

وكشف نوتنجهام عبر موقعه الرسمي عن إعفاء شون دايش وجهازه المعاون من مهمته ووجه لهم الشكر على الفترة الماضية.

وبات دايش المدرب الثالث الذي يقال من تدريب نوتنجهعام فورست هذا الموسم بعد نونو سانتو، وأنجي بوستيكوجلو.

وخاض دايش 25 مباراة مع نوتنجهام فورتس وحقق الفوز في 10 وتعادل في 5 وخسر 10 مباريات بجميع المسابقات.

ويحتل نوتنجهام فورت المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة وبفارق 3 نقاط عن وست هام أول الفرق في مراكز الهبوط.

يذكر أن قرار نوتنجهام فورست بإقالة شون دايش جاء بعد قليل من إعلان توتنام رحيل مدربه توماس فرانك عن تدريب الفريق.

