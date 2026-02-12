مواعيد مباريات الخميس 12 فبراير - أرسنال يواجه برينتفورد.. وبرشلونه ضد أتليتكو في نصف نهائي الكأس

الخميس، 12 فبراير 2026 - 11:00

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يشهد اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 فبراير 2026.

ويلعب أرسنال ضد برينتفورد في مباراة مرتقبة ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

فيما يواجه برشلونة نظيره أتليتكو مدريد ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

برينتفورد × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس ملك إسبانيا

أتليتكو مدريد × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة إم بي سي مصر 2.. ويعلق عليها مدحت شلبي.

الدوري السعودي للمحترفين

ضمك × التعاون.. تقام في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء.. وتذاع على قناة ثمانية.

القادسية × نيوم.. تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة ثمانية 1.

الحزم × الأخدود.. تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة ثمانية 2.

برشلونة
