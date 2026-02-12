صلاح يصنع في انتصار ليفربول بشق الأنفس على سندرلاند

صنع محمد صلاح هدف فوز ليفربول على سندرلاند ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتغلب ليفربول خارج ملعبه على سندرلاند بهدف دون مقابل سجله فيرجيل فان دايك.

ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس وبفارق نقطتين عن تشيلسي.

بينما تعرض سندرلاند للهزيمة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتصدى القائم لتسديدة فلوريان فيرتز في الدقيقة 33.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكاد صلاح أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 59 من تسديدة قوية لكنها تحولت لركلة ركنية.

وحوّل فان دايك ركنية صلاح برأسية داخل شباك سندرلاند مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 61.

وكاد صلاح أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 97 لكنها مرت بجوار القائم.

صناعات صلاح

ارتقى محمد صلاح للمركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح للمساهمة رقم 93 في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

وتجاوز صلاح ستيفن جيرارد صاحب الـ92 مساهمة، وعادل ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي السابق بنفس الرصيد من المساهمات.

ويمكن لصلاح أن يصل للمركز السادس في حال مساهمته في هدف واحد، ليعادل وقتها الهولندي دينيس بيركامب نجم أرسنال السابق بـ 94 مساهمة.

ويتصدر قائمة صانعي الأهداف ريان جيجز برصيد 162 مساهمة.