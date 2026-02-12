تجاوز جيرارد وعادل سيلفا.. رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ساهم محمد صلاح في هدف فوز ليفربول أمام سندرلاند في المباراة المقامة بينهما بالدوري الإنجليزي.

وحل ليفربول ضيفا على سندرلاند في ملعب ستاديوم أوف لايت، ضمن مباريات الجولة الـ26.

وقدم محمد صلاح تمريرة حاسمة في الدقيقة 61 لصالح فيرجيل فان دايك الذي أودعها الشباك.

وارتقى محمد صلاح للمركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح للمساهمة رقم 93 في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

وتجاوز صلاح ستيفن جيرارد صاحب الـ92 مساهمة، وعادل ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي السابق بنفس الرصيد من المساهمات.

ويمكن لصلاح أن يصل للمركز السادس في حال مساهمته في هدف واحد، ليعادل وقتها الهولندي دينيس بيركامب نجم أرسنال السابق بـ 94 مساهمة.

ويتصدر قائمة صانعي الأهداف ريان جيجز برصيد 162 مساهمة.

ترتيب صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي: