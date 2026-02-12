تجاوز جيرارد وعادل سيلفا.. رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي
الخميس، 12 فبراير 2026 - 00:13
كتب : FilGoal
ساهم محمد صلاح في هدف فوز ليفربول أمام سندرلاند في المباراة المقامة بينهما بالدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وحل ليفربول ضيفا على سندرلاند في ملعب ستاديوم أوف لايت، ضمن مباريات الجولة الـ26.
وقدم محمد صلاح تمريرة حاسمة في الدقيقة 61 لصالح فيرجيل فان دايك الذي أودعها الشباك.
ليفربول يفتتح التسجيل#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/tJ4fuKBEOI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2026
وارتقى محمد صلاح للمركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.
ووصل صلاح للمساهمة رقم 93 في مسيرته بالدوري الإنجليزي.
وتجاوز صلاح ستيفن جيرارد صاحب الـ92 مساهمة، وعادل ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي السابق بنفس الرصيد من المساهمات.
ويمكن لصلاح أن يصل للمركز السادس في حال مساهمته في هدف واحد، ليعادل وقتها الهولندي دينيس بيركامب نجم أرسنال السابق بـ 94 مساهمة.
ويتصدر قائمة صانعي الأهداف ريان جيجز برصيد 162 مساهمة.
ترتيب صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي: