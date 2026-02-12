مالك مانشستر يونايتد يهاجم المهاجرين في إنجلترا.. ورد من رئيس الوزراء

هاجم السير جيم راتكليف المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد المهاجرين في إنجلترا والمملكة المتحدة واصفا تواجدهم بالاحتلال.

كما حذر راتكليف مالك شركة "إينيوس" الكيميائية من أن بريطانيا تواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع الهجرة في السنوات الأخيرة.

وتحدث راتكليف لشبكة "سكاي" الإنجليزية قائلا: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع وجود 9 ملايين شخص يعتمدون على الإعانات الاجتماعية".

وواصل "بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المهاجمرين".

وشدد راتكليف "لقد استُعمرت المملكة المتحدة، هذا يكلف الكثير من المال".

وتابع "لقد تم استعمار بريطانيا من قبل المهاجرين، كان عدد السكان لدينا في المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في 2020 والآن وصل ذلك العدد لـ70 مليونا، أي زيادة 12 مليون نسمة".

وذكرت شبكة "سكاي" في تقريرها أن مكتب الإحصاءات الوطنية الإنجليزي يقدر سكان المملكة المتحدة في منتصف 2020 بـ67 مليون نسمة ووصل لـ70 مليونا في منتصف عام 2024.

فيما كان عدد السكان 59 مليون نسمة في عام 2000.

كما أن مانشستر يونايتد لا يملك لاعبين بريطانيين في صفوفه سوى ستة لاعبين فقط ومن بينهم مزدوجي الجنسية.

واللاعبون الإنجليز هم توم هيتون وهاري ماجواير ولوك شو وماسون ماونت.

أما مزدوجي الجنسية فهم أيدن هيفين وكوبي ماينو.

وتسببت تصريحات راتكليف في موجة انتقادات لاذعة خاصة من قبل مجموعة 1958 المشجعة لمانشستر يونايتد والتي وصفت تصريحاته "بغير الموفقة".

كما وصف السير كير ستارمر رئيس وزراء بريطانية بـ"المسيئة والخاطئة".

وأضاف "بريطانيا بلد فخور ومتسامح ومتنوع، يجب على راتكليف الاعتذار".

ويعيش راتكليف في إمارة موناكو وذلك من أجل التهرب من دفع الضرائب وفقا للعديد من التقارير الإنجليزية.