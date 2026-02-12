سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي

كشف أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي سر تألقه الفترة الأخيرة مع فريقه بالدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا أمام فولام بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الدوري الإنجليزي.

وتمكن سيمينيو من تسجيل هدفا وصناعة آخر بالمباراة.

وقال سيمينيو في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "لا توجد أسرار لتألقي مؤخرا أعتقد أن الأمر ببساطة يعود إلى كوني جزءا من فريق رائع وبيئة عمل مميزة والمدرب مقرب لنا وقد سهلوا علي التأقلم، كل شيء يبدو وكأنني في قصة خيالية الآن".

وواصل "بصراحة هذه الضغوطات جديدة علي لكنني أستمتع بها ومن الواضح أنها تأتي مع الكثير من المتطلبات".

وعن المنافسة على لقب الدوري مع ابتعاد سيتي عن أرسنال المتصدر بثلاث نقاط ولقاء أكثر من الفريق اللندني قال: "أعتقد أن لدينا الفريق المناسب لتحقيق ذلك، مازال أمامنا 12 مباراة علينا فقط الاستمرار".

وعن جذب لاعب فولام لشعره خلال المباراة قال: "أخبرت الحكم فورا بقيام لاعب فولام بشد شعري لكنه قال إن ذلك لم يكن كافيا فتركت الأمر واللقطة للحكم لتقديره".

وسجل ثلاثية سيتي كل من سيمينيو ونيكو أورايلي وإرلينج هالاند.