مانشستر سيتي يكتسح فولام ثلاثية في شوط واحد.. وأستون فيلا يلاحقه

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

سيمينيو - مانشستر سيتي أمام فولام

اكتفى مانشستر سيتي بثلاثية في شوط واحد أمام فولام في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وتواجد مرموش على مقاعد البدلاء، قبل أن يحل بديلا مع بداية الشوط الثاني بدلا من إيرلينج هالاند.

سجل ثلاثية مانشستتر سيتي أنطوان سيمينيو في الدقيقة 24، ونيكو أورايلي في الدقيقة 30، وإيرلينج هالاند في الدقيقة 39.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة، ليقلص الفارق أمام أرسنال المتصدر لـ 3 نقاط.

ويلعب أرسنال مباراة تلك الجولة مساء الخميس أمام برينتفورد.

وتوقف رصيد فولام عند 34 نقطة في المركز الـ12.

وفي مباراة أخرى، تعادل نوتينجهام فورست سلبيا أمام ولفرهامبتون سلبيا دون أهداف.

نوتينجهام فورست رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ17، فيما رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأخير.

وحقق أستون فيلا الفوز على حساب برايتون بهدف نظيف.

أستون فيلا رفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد برايتون عند 31 نقطة في المركز 14.

كما حقق بيرنلي ريمونتادا أمام كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين.

وجاءت الأهداف الخمسة في الشوط الأول.

تقدم كريستال بالاس ستراند لارسن في الدقيقة 16، و33، فيما نجح بيرنلي في العودة خلال 8 دقائق عن طريق حنبعل المجبري في الدقيقة 39، وجايدون أنتوني في الدقيقة 44، وجيفيرسون ليرما في الدقيقة 45+2.

تفاصيل مباراة مانشستر سيتي:

بدأت المباراة بمحاولات مبكرة من مانشستر سيتي للتسجيل مبكرا.

وقاد فيل فودين أول فرصتين لمانشستر سيتي على مرمى فولام، الأولى في الدقيقة 8 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمدافع فولام يواكيم أندرسن لتمر من أعلى العارضة بقليل.

وتصدى لينو حارس فولا لتسديدة فودين في الدقيقة 10 من داخل منطقة الجزاء ليحافظ على شباكه نظيفة.

وسجل سيمينيو الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 24 بعد متابعة لكرة داخل منطقة الـ6 ياردات بعد خطأ دفاعي من فولام في إبعاد الكرة العرضية.

وأضاف بعدها نيكو أورايلي الهدف الثاني في الدقيقة 30 إثر انفراده بالحارس لينو، بعد تمريرة رائعة من سيمينيو.

وأضاف إيرلينج هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليسرى لحارس فولام في الدقيقة 39.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع جوارديولا بعمر مرموش بدلا من إيرلينج هالاند.

واستمر فارق الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، وتألق دوناروما في الحفاظ على فارق الأهداف.

وأجرى جوارديولا تبديلات بنزول بيرناردو سيلفا وماتياس نونيز نيكو جونزاليس وريان شرقي ونزول ريندرز وعبد القادر خوسانوف رودري وفيل فودين

فيما شهد الشوط الثاني، مشاركة أوسكار بوب لاعب مانشستر سيتي المنتقل إلى فولام، بدلا من هاري ويلسون.

مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي فولام
