أرسنال يعلن إصابة هافرتيز قبل مواجهة برينتفورد
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 23:15
كتب : FilGoal
أعلن أرسنال إصابة لاعبه كاي هافرتيز بإصابة عضلية قبل يوم من ملاقاة برينتفورد.
كاي هافيرتز
النادي : أرسنال
ويستعد أرسنال لمواجهة برينتفورد غدا الخميس في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب "جي تك كوميونيتي".
وشارك هافرتيز في تدريبات أرسنال وتعرض للإصابة في المران.
وعاد كاي هافرتيز من إصابة طويلة أمام تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية وسجل هدف فريقه الوحيد وقاد الفريق للنهائي لمواجهة مانشستر سيتي.
وخاض هافرتيز مع أرسنال الموسم الحالي 7 مباريات سجل هدفين وصنع مثلهما.
ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة من 17 انتصارا و5 تعادلات و3 هزائم.
ويقع برينتفورد في المركز السابع برصيد 39 نقطة من 12 انتصارا و3 تعادلات و10 هزائم.
نرشح لكم
صلاح يصنع في انتصار ليفربول بشق الأنفس على سندرلاند سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي تجاوز جيرارد وعادل سيلفا.. رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي مالك مانشستر يونايتد يهاجم المهاجرين في إنجلترا.. ورد من رئيس الوزراء مانشستر سيتي يكتسح فولام ثلاثية في شوط واحد.. وأستون فيلا يلاحقه ميلنر يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي جيرارد: توماس فرانك استحق الفرصة مع توتنام.. والإصابات أنهت مهمته انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(1) ليفربول.. نهاية المباراة