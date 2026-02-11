أرسنال يعلن إصابة هافرتيز قبل مواجهة برينتفورد

أعلن أرسنال إصابة لاعبه كاي هافرتيز بإصابة عضلية قبل يوم من ملاقاة برينتفورد.

ويستعد أرسنال لمواجهة برينتفورد غدا الخميس في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب "جي تك كوميونيتي".

وشارك هافرتيز في تدريبات أرسنال وتعرض للإصابة في المران.