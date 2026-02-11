أرسنال يعلن إصابة هافرتيز قبل مواجهة برينتفورد

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 23:15

كتب : FilGoal

كاي هافرتز

أعلن أرسنال إصابة لاعبه كاي هافرتيز بإصابة عضلية قبل يوم من ملاقاة برينتفورد.

ويستعد أرسنال لمواجهة برينتفورد غدا الخميس في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب "جي تك كوميونيتي".

وشارك هافرتيز في تدريبات أرسنال وتعرض للإصابة في المران.

وعاد كاي هافرتيز من إصابة طويلة أمام تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية وسجل هدف فريقه الوحيد وقاد الفريق للنهائي لمواجهة مانشستر سيتي.

وخاض هافرتيز مع أرسنال الموسم الحالي 7 مباريات سجل هدفين وصنع مثلهما.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة من 17 انتصارا و5 تعادلات و3 هزائم.

ويقع برينتفورد في المركز السابع برصيد 39 نقطة من 12 انتصارا و3 تعادلات و10 هزائم.

