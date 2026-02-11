ميلنر يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

عادل جيمس ميلنر لاعب وسط برايتون، جاريث باري صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 653 مباراة

وشارك ميلنر في مباراة برايتون أمام أستون فيلا، في الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وحل ميلنر بديلا في الدقيقة 22 من أحداث المباراة بدلا من كارلوس باليبا، في تبديل مبكر لفريق برايتون.

وعادل ميلنر الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

جاريث باري صاحب الرقم القياسي، لعب لأندية أستون فيلا، ومانشستر سيتي، وإيفرتون.

وخاض ميلنر مباراته رقم 653 مباراة في الدوري الإنجليزي و61 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، و3 ألقاب للدوري الإنجليزي، و2 كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب واحد لدوري أبطال أوروبا.

Image

وكان الظهور الأول لجيمس ميلنر صاحب الـ40 عاما، في الدوري الإنجليزي موسم 2002 حين تم تصعيده للفريق الأول مع ليدز.

وكان فابيان هورزلر المدير الفني لبرايتون، تحدث في وقت سابق عن الرقم القياسي المنتظر لـ ميلنر: "أعتقد أن ذلك سيكون أمراً مميزاً بالنسبة له، لكنه يركز أيضاً على طموحات النادي. إنه يريد أن يكون ناجحاً دائماً كما كان طوال حياته".

وأضاف هورزلر "إنه محرك هذه العقلية الفائزة، وأعتقد أنه من المهم للغاية وجود هذا النوع من اللاعبين في الفريق."

وأكمل "إنهم يعرفون كيف يفوزون، ويعرفون ما يلزم للفوز، وكيف يجب الاستعداد للمباراة، وكيف يتفاعلون في المراحل السيئة مثل سلسلة النتائج السيئة التي نمر بها في الوقت الحالي."

ولعب ميلنر خلال مسيرته مع أندية ليدز، ونيوكاسل، وأستون فيلا، ومانشستر سيتي، وليفربول، وبرايتون.

الدوري الإنجليزي ميلنر برايتون
