الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز والقناة الناقلة

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 22:46

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك وسموحة

يلتقي الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في ختام مباريات مرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز الزمالك على حساب سموحة بهدف نظيف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ14 والتي أقيمت مساء الأربعاء.

وخسر الزمالك أمام زيسكو في الجولة الخامسة ببطولة الكونفدرالية.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز تلاحق سيراميكا.. تعرف على المباريات المتبقية الرابع على التوالي.. الزمالك يهدم جدار سموحة الدفاعي وينتصر خبر في الجول - 6 مباريات في 10 أيام سبب نقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا من استاد القاهرة

ويحتاج الزمالك إلى الفوز أمام كايزر تشيفز من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

وقد يتأهل الزمالك في حالة التعادل أو الخسارة مع تعثر المصري.

ويستضيف الزمالك فريق كايزر تشيفز على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 14 من فبراير الجاري.

وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساءً

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس.

الزمالك الكونفدرالية كايزر تشيفز
نرشح لكم
جارديان: اجتماع حاسم في كاف.. واتجاه لإلغاء أحد النسختين المقبلتين لكأس الأمم دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي والقناة الناقلة خدمة في الجول - الزمالك ضد كايزر والمصري أمام زيسكو طرح تذاكر الجولة الحاسمة بالكونفدرالية المغرب يعلن مواجهة الإكوادور وباراجواي في مارس استعدادا لكأس العالم قائمة الزمالك - غياب آدم كايد وعواد.. وعودة 3 لاعبين استعدادا لمواجهتي سموحة وكايزر تشيفز إيقاف محلل أداء صندوانز لتسريب معلومات عن الفريق تقرير: ديسابر يرفض تدريب الترجي السوداني محمود إسماعيل حكما لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز
أخر الأخبار
ميلنر يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جيرارد: توماس فرانك استحق الفرصة مع توتنام.. والإصابات أنهت مهمته 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد سموحة 28 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز والقناة الناقلة 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) ليفربول.. نهاية الشوط الأول 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثاني على التوالي.. المصري ودجلة يتعادلان في لقاء ركلات الجزاء ساعة | الكرة المصرية
جارديان: اجتماع حاسم في كاف.. واتجاه لإلغاء أحد النسختين المقبلتين لكأس الأمم ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري - انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز تلاحق سيراميكا.. تعرف على المباريات المتبقية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام.. تبديلان 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523184/الكونفدرالية-موعد-مباراة-الزمالك-ضد-كايزر-تشيفز-والقناة-الناقلة