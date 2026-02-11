الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز والقناة الناقلة
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 22:46
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في ختام مباريات مرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وفاز الزمالك على حساب سموحة بهدف نظيف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ14 والتي أقيمت مساء الأربعاء.
وخسر الزمالك أمام زيسكو في الجولة الخامسة ببطولة الكونفدرالية.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز أمام كايزر تشيفز من أجل التأهل إلى ربع النهائي.
وقد يتأهل الزمالك في حالة التعادل أو الخسارة مع تعثر المصري.
ويستضيف الزمالك فريق كايزر تشيفز على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 14 من فبراير الجاري.
وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساءً
ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس.
