مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) ليفربول.. صلاح يهدر الأول

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 22:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد نيوكاسل

يحل ليفربول ضيفا على سندرلاند ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة من خوض 25 جولة،بينما يحتل سندرلاند المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-------------

ق59 تسديدة من صلاح تتحول لركلة ركنية

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33 القائم يتصدى أمام فلوريان فيرتز

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي ليفربول سندرلاند
