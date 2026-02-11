مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) ليفربول.. صلاح يهدر الأول
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 22:20
كتب : FilGoal
يحل ليفربول ضيفا على سندرلاند ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة من خوض 25 جولة،بينما يحتل سندرلاند المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.
-------------
ق59 تسديدة من صلاح تتحول لركلة ركنية
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33 القائم يتصدى أمام فلوريان فيرتز
انطلاق المباراة
