انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(1) ليفربول.. نهاية المباراة
يحل ليفربول ضيفا على سندرلاند ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة من خوض 25 جولة،بينما يحتل سندرلاند المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.
نهاية المباراة
ق97 صلاح يهدر الهدف القاتل
ق61 جوووول فان دايك يسجل الأول برأسية من صناعة صلاح
ق59 تسديدة من صلاح تتحول لركلة ركنية
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33 القائم يتصدى أمام فلوريان فيرتز
انطلاق المباراة
