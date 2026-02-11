جارديان: اجتماع حاسم في كاف.. واتجاه لإلغاء أحد النسختين المقبلتين لكأس الأمم

يبحث المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عدد من القرارات الحاسمة خلال الاجتماع المقبل.

وكشفت صحيفة جارديان الإنجليزية عن موعد الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي المقرر أن ينعقد يوم الجمعة المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن كاف يتجه إلى إلغاء نسخة من النسختين المقررتين لكأس الأمم الإفريقية 2027، و2028.

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الإفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، فيما لم يتم الكشف بعد عن الدولة المستضيفة لأمم إفريقيا 2028.

وذكرت الصحيفة سبب اتجاه كاف لإلغاء أحد النسختين: "هناك شكوك حول جاهزية كينيا وتنزانيا وأوغندا لاستضافة أمم إفريقيا في يناير 2027، وقد يتم تأجيل البطولة إلى عام 2028."

وسيناقش المكتب التنفيذي دراسة موقف بطولة 2028 بعد تقدم ملفين لاستضافتها وهما ملف إثيوبيا في مواجهة ملف مشترك بين جنوب إفريقيا وبوتسوانا، بحسب جارديان.

كما سيبحث المكتب التنفيذي موقف بطولة أمم إفريقيا للسيدات المقررة الشهر المقبل.

وتتجه المغرب إلى الانسحاب من استضافة أمم إفريقيا للسيدات، ليكون موقف البطولة على رأس جدول أعمال المكتب التنفيذي.