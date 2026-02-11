جارديان: اجتماع حاسم في كاف.. واتجاه لإلغاء أحد النسختين المقبلتين لكأس الأمم

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 22:09

كتب : FilGoal

كرة نهائي كأس الأمم الإفريقية

يبحث المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عدد من القرارات الحاسمة خلال الاجتماع المقبل.

وكشفت صحيفة جارديان الإنجليزية عن موعد الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي المقرر أن ينعقد يوم الجمعة المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن كاف يتجه إلى إلغاء نسخة من النسختين المقررتين لكأس الأمم الإفريقية 2027، و2028.

أخبار متعلقة:
مصدر من كاف لـ في الجول: 17 فبراير الأقرب لقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية لإحياء ذكرى ضحايا الدفاع الجوي.. كاف يوافق على طلب الزمالك أمام زيسكو كاف يخطر الزمالك بإقامة مواجهة كايزر تشفيز السبت 14 فبراير

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الإفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، فيما لم يتم الكشف بعد عن الدولة المستضيفة لأمم إفريقيا 2028.

وذكرت الصحيفة سبب اتجاه كاف لإلغاء أحد النسختين: "هناك شكوك حول جاهزية كينيا وتنزانيا وأوغندا لاستضافة أمم إفريقيا في يناير 2027، وقد يتم تأجيل البطولة إلى عام 2028."

وسيناقش المكتب التنفيذي دراسة موقف بطولة 2028 بعد تقدم ملفين لاستضافتها وهما ملف إثيوبيا في مواجهة ملف مشترك بين جنوب إفريقيا وبوتسوانا، بحسب جارديان.

كما سيبحث المكتب التنفيذي موقف بطولة أمم إفريقيا للسيدات المقررة الشهر المقبل.

وتتجه المغرب إلى الانسحاب من استضافة أمم إفريقيا للسيدات، ليكون موقف البطولة على رأس جدول أعمال المكتب التنفيذي.

كأس الأمم الإفريقية الاتحاد الإفريقي كاف
نرشح لكم
الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز والقناة الناقلة دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي والقناة الناقلة خدمة في الجول - الزمالك ضد كايزر والمصري أمام زيسكو طرح تذاكر الجولة الحاسمة بالكونفدرالية المغرب يعلن مواجهة الإكوادور وباراجواي في مارس استعدادا لكأس العالم قائمة الزمالك - غياب آدم كايد وعواد.. وعودة 3 لاعبين استعدادا لمواجهتي سموحة وكايزر تشيفز إيقاف محلل أداء صندوانز لتسريب معلومات عن الفريق تقرير: ديسابر يرفض تدريب الترجي السوداني محمود إسماعيل حكما لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز
أخر الأخبار
صلاح يصنع في انتصار ليفربول بشق الأنفس على سندرلاند 37 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
كأس ملك إسبانيا - سوسيداد ينتصر ذهابا أمام بلباو وينتظر الحسم في العودة 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تجاوز جيرارد وعادل سيلفا.. رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته الخميس استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز 17 دقيقة | الدوري المصري
مالك مانشستر يونايتد يهاجم المهاجرين في إنجلترا.. ورد من رئيس الوزراء 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يكتسح فولام ثلاثية في شوط واحد.. وأستون فيلا يلاحقه 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكوكي: هل من الطبيعي ما حدث مع المصري بعد رحلة 16 ساعة؟ 46 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523181/جارديان-اجتماع-حاسم-في-كاف-واتجاه-لإلغاء-أحد-النسختين-المقبلتين-لكأس-الأمم