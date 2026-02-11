مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) فولام.. جوووول الثاني

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 21:22

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولام في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وفودين أساسي أمام فولام جرافينبيرخ: دفعنا ثمن لحظة واحدة الخسارة أمام مانشستر سيتي فان دايك: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة ضد مانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

أما فولام فيحتل المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

--------------------

ق 30: جوووول أوريلي يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد انفراده بالحارس لينو، بعد تمريرة رائعة من سيمينيو.

ق 24: جوووول سيمينيو يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي

ق 10: لينو حارس فولام يتألق ويتصدى لتسديدة فودين من داخل منطقة الجزاء ليحافظ على شباكه نظيفة.

ق 8: تسديدة قوية من فيل فودين من خارج منطقة الجزاء اصطدمت لمدافع فولام يواكيم أندرسن لتمر من أعلى العارضة بقليل.

بداية المباراة

مانشستر سيتي فولام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي 10 دقائق بسبب الزحام المروري تشكيل ليفربول - إندو يعوض غياب سوبوسلاي.. وصلاح أساسي أمام سندرلاند تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وفودين أساسي أمام فولام أرتيتا: إقالة توماس فرانك محبطة والنتائج تحسم مصير المدربين تعديلات مرتقبة على نظام الصعود في إنجلترا.. وزيادة عدد فرق الملحق إلى 6 سيسكو: سنقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا سانتو: حزين للتعادل مع مانشستر يونايتد روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز
أخر الأخبار
الرابع على التوالي.. الزمالك يهدم جدار سموحة الدفاعي وينتصر 2 دقيقة | الدوري المصري
زد يهزم أستون فيلا في افتتاح البطولة الدولية للناشئين 12 دقيقة | الكرة المصرية
تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي 10 دقائق بسبب الزحام المروري 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) فولام.. جوووول الثاني 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - إندو يعوض غياب سوبوسلاي.. وصلاح أساسي أمام سندرلاند 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - 6 مباريات في 10 أيام سبب نقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا من استاد القاهرة ساعة | الدوري المصري
منافس مصر.. نيوزيلندا تواجه إنجلترا 6 يونيو استعدادا لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وفودين أساسي أمام فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 3 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 4 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
/articles/523175/مباشر-الدوري-الإنجليزي-مانشستر-سيتي-0-0-فولام-فرصة-أولى