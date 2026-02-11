مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) فولام.. جوووول الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولام في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

أما فولام فيحتل المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

--------------------

ق 30: جوووول أوريلي يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد انفراده بالحارس لينو، بعد تمريرة رائعة من سيمينيو.

ق 24: جوووول سيمينيو يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي

ق 10: لينو حارس فولام يتألق ويتصدى لتسديدة فودين من داخل منطقة الجزاء ليحافظ على شباكه نظيفة.

ق 8: تسديدة قوية من فيل فودين من خارج منطقة الجزاء اصطدمت لمدافع فولام يواكيم أندرسن لتمر من أعلى العارضة بقليل.

بداية المباراة