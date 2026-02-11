انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 21:22

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولام في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

أما فولام فيحتل المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

--------------------

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 3-0

ق 72: تبديل لفولام بنزول أوسكار بوب لاعب مانشستر سيتي السابق، بدلا من هاري ويلسون.

ق 71: تبديلان لمانشستر سيتي بنزول نيكو جونزاليس وريان شرقي بدلا من رودري وفيل فودين

ق 60: تبديل ثاني لمانشستر سيتي بخروج بيرناردو سيلفا وماتياس نونيز ونزول ريندرز وعبد القادر خوسانوف.

نزول مرموش مع بداية الشوط الثاني بدلا من إيرلينج هالاند

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 3-0

ق 39: جوووول الثالث لمانشستر سيتي بتسديدة قوية من هالاند من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس فولام.

ق 30: جوووول أوريلي يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد انفراده بالحارس لينو، بعد تمريرة رائعة من سيمينيو.

ق 24: جوووول سيمينيو يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي

ق 10: لينو حارس فولام يتألق ويتصدى لتسديدة فودين من داخل منطقة الجزاء ليحافظ على شباكه نظيفة.

ق 8: تسديدة قوية من فيل فودين من خارج منطقة الجزاء اصطدمت لمدافع فولام يواكيم أندرسن لتمر من أعلى العارضة بقليل.

بداية المباراة

مانشستر سيتي فولام الدوري الإنجليزي
