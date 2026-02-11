تشكيل ليفربول - إندو يعوض غياب سوبوسلاي.. وصلاح أساسي أمام سندرلاند
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 21:20
كتب : FilGoal
دفع أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول بالياباني واتارا إندو لتعويض غياب دومينيك سوبوسلاي.
وتعرض سوبوسلاي للطرد خلال مواجهة مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويبدأ محمد صلاح وهوجو إيكيتيكي في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام سندرلاند.
ويحل ليفربول ضيفا على سندرلاند ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - واتارا إندو.
الوسط: فلوريان فيرتز - ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر.
الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.
ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة من خوض 25 جولة.
بينما يحتل سندرلاند المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.
