تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وفودين أساسي أمام فولام

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 20:25

كتب : FilGoal

هالاند - عمر مرموش - مانشستر سيتي - ليفربول

يجلس عمر مرموش بديلا على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، أمام فولام.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه فولام في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي والمقررة على ملعب الاتحاد.

وأعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه للمباراة.

فان دايك: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة ضد مانشستر سيتي للمرة الأولى منذ 1937.. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول في مباراة القرارات المثيرة جوارديولا: هذا ما يقدمه مرموش لـ سيتي.. وسعيد جدا من أجله تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتياس نونيز - روبن دياش - مارك جيهي - ريان آيت نوري

الوسط: رودري - برناردو سيلفا - نيكو أوريلي

الهجوم: أنطوان سيمينيو - فيل فودين - إيرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد - تيجاني ريندرز - جون ستونز - عمر مرموش - ريان شرقي - نيكو جونزاليس - عبد القادر خوسانوف - ماكس آلين - ريكو لويس

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

أما فولام فيحتل المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي فولام هالاند مرموش
